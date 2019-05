“Het toppunt van seksisme": vrouwelijke squashers op achterste poten na seksspeeltje als hoofdprijs TV

23 mei 2019

07u00

Bron: The Sun / BBC 12 Squash In Spanje heeft een groep vrouwelijke squashers de organisatie van een toernooi in Asturië aangeklaagd voor discriminatie en seksisme. Naast een trofee ontving de winnares namelijk ook een vibrator, terwijl de tweede en derde andere producten kregen zoals ontharingscrème en een elektronische eeltvijl. De Spaanse squashfederatie ontfermde zich intussen over de klacht. “Onbegrijpelijk dat er nog steeds zoveel vrouwelijke discriminatie is in de sportwereld”, aldus de winnares.

Zo blij Elisabet Sado was met haar overwinning, zo ontzet was ze toen ze haar beker en... vibrator in ontvangst mocht nemen. Haar concurrenten die naast de oppergaai grepen, kregen eveneens stereotiepe vrouwelijke producten als geschenk voor hun goede prestatie. Maar dat vinden de vrouwen onbegrijpelijk. “We waren onaangenaam verrast en erg geschrokken van de prijzen die we kregen. Het is misschien origineel bedoeld, maar het is seksistisch”, vertelde Sado aan de BBC. Ze diende samen met de andere gediscrimineerde een klacht in bij de Spaanse squashfederatie wegens seksisme en discriminatie. De prijzen stuurden ze terug.

Dit is het toppunt van seksisme. De club stelde ons niet op de hoogte van de foute prijzen die ze ging uitreiken. Er kwamen achteraf misschien wel verontschuldigingen, maar die houden geen steek als ze zelf niet snappen wat er fout aan was Maribel Toyos, woordvoerster van de lokale squashfederatie

“We moesten dit wel naar buiten brengen”, gaat Sado verder. “Er blijft te veel discriminatie tegenover vrouwen in de sportwereld en dat kan niet meer. De dingen moeten veranderen en dat is misschien wel het positieve aan dit verhaal. Mensen gaan nu meer stilstaan bij seksisme en we creëerden een maatschappelijk debat. Nu moeten er betere wetten komen in Spanje, waardoor vrouwen makkelijker en veiliger aan sport kunnen doen.”

Limieten overschreden

Een lokale radiozender pikte het nieuws op en plaatste een foto van de bedankjes op Facebook. “Een toernooi dat goed verliep, kende toch een negatieve bijklank toen er prijzen werden uitgedeeld. Het is het meest schandalige en vernederende dat we ooit gezien hebben naar een vrouw toe in een sportcompetitie.” ‘Ganamos Con Ellas’, zo heet de zender, betekent dan ook ‘vooruit met vrouwen’ en focust zich vooral op vrouwen in de sport. “Alle limieten werden hierbij overschreden”, klonk het nog.

Maar squashclub Oviedo, de organisator van het toernooi, bleek zich van geen kwaad bewust. De club deelde in een verklaring mee dat ze al de heisa niet had zien aankomen. Er konden wel verontschuldigingen vanaf. “Het was nooit onze bedoeling om de vrouwen te denigreren of seksistisch te beledigen. Onze excuses als we dat wel hebben gedaan.” De club in het noorden van Spanje besloot om dit jaar geen evenementen meer te organiseren en de drie verantwoordelijken voor de foute prijskeuze zijn naar verluidt ook al opgestapt. De Spaanse squashfederatie speelde de klacht door aan het Instituut voor Vrouwen in Asturië. Die zal de zaak verder onderzoeken.

Woordvoerster Maribel Toyos van de lokale squashfederatie zegt dat de club enkel verantwoordelijk was voor het voorzien van de trofeeën en niet om daar andere prijzen bij uit te delen. “Dit is het toppunt van seksisme. De club stelde ons niet op de hoogte van de foute prijzen die ze ging uitreiken. Er kwamen achteraf misschien wel verontschuldigingen, maar die houden geen steek als ze zelf niet snappen wat er fout aan was.”