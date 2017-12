"Het mirakel is geschied! Het is waanzin!" Bij deze onwaarschijnlijke taferelen gingen sporters en fans he-le-maal uit de bol Mike De Beck

09u00 3 RV Meer Sport In 2017 konden weer heel wat sporters helemaal uit de bol gaan. Na een overwinning om u tegen te zeggen of een zege dat bloed, zweet en tranen kostte. Wij lijstten even de grootste vreugdeuitbarstingen op van het sportjaar 2017.

Waanzinnige taferelen in Camp Nou na historische 'remontada'

Misschien wel met stip op 1: de ontploffing van vreugde op het veld, op de tribunes en zelfs bij de pers na de onwaarschijnlijke 'remontada' van Barcelona. In de Champions League flirtten de Blaugrana op 8 maart 2017 met de uitschakeling en moesten ze een 4-0-achterstand in Camp Nou ophalen tegen Paris Saint-Germain. Het lukte hen warempel ook. In de extra tijd tikte Sergi Roberto de verlossende 6-1 tegen de netten. Camp Nou werd gek en Peter Vandenbempt had het zelfs over 'el miracolo para la historia' het mirakel van de geschiedenis. Beluister het commentaar van Vandenbempt hier.

What have we just seen?!?!

"Monsieur Coupe Davis" Steve Darcis flikt het opnieuw

Ook dit jaar maakte de mannelijke tennisploeg opnieuw furore. De mannen van kapitein Johan Van Herck verloren dan wel de finale van de Davis Cup tegen Frankrijk, in de halve finale tegen Australië ging het dak er wel af. In Paleis 12 van Brussels Expo schonk Steve Darcis de Davis Cupploeg het delirium door de beslissende wedstrijd van Jordan Thompson te winnen. 8.000 Belgische fans gingen helemaal uit hun dak terwijl Goffin en co op Darcis sprongen.

Mr. Davis Cup @stevedarcishark finished the job! Belgium goes to the @DavisCup Final!

See them next at the European Open!

Mohamed Salah trapt Egypte in de zevende hemel

We schrijven 8 oktober 2017 als Mohamed Salah zich opmaakt om een strafschop te trappen. Zijn land Egypte stevent in de 94ste minuut af op een 1-1-gelijkspel tegen Congo, maar Salah kan daar verandering in brengen. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd kan de topspeler van Liverpool zijn land naar het WK in Rusland schieten. En dat na 28 jaar afwezigheid. De hele natie houdt de adem in, maar Salah zet de elfmeter feilloos om. Egypte gaat helemaal uit de bol. De kwalificatie is binnen.

Peruaanse fans veroorzaken aardbeving na belangrijke treffer

Een ander wonderbaarlijk verhaal kadert op hetzelfde niveau. Peru plaatste zich voor het eerst sinds 1982 ook nog eens voor een eindronde op een WK. Het Zuid-Amerikaanse land pakte het laatste ticket na een 2-0-zege tegen Nieuw-Zeeland. Uiteraard gingen de voetbalgekke fans helemaal uit de bol. Het kwam zelfs zo ver dat buurland Chili in Lima zelfs aardschokken vaststelde nadat Jefferson Farfan de 1-0 binnen kegelde. ”We bevestigen dat de beving geen natuurlijke oorzaak heeft. De gesignaleerde trillingen zijn veroorzaakt door het vieren van het doelpunt. Ongelooflijk", klonk het.

#Peru gets the first goal in playoff vs New Zealand for the final spot in 2018 World Cup

Belgisch kampioen Oliver Naesen gooit alles weg

2017 was ongetwijfeld ook hét jaar waarin Oliver Naesen op de voorgrond trad. De boezemvriend van Greg Van Avermaet kroonde zich zelfs na een beklijvende finale tot Belgisch kampioen in Antwerpen. Na een ultieme jump wist Naesen met zijn vreugde geen blijf. In al zijn euforie smeet hij zelfs zijn bril en fietshelm weg.

"El Mundial", ook Costa Rica was in 2017 in extase

Dat doelpunten in blessuretijd voor dolle taferelen kunnen zorgen, bewezen de video's hierboven al. Nog eentje die absoluut in dat rijtje past, is de treffer van Kendall Waston. De Costa Ricaan kopte in de 95ste minuut de 1-1 tegen Honduras tegen de touwen. Zo zette hij Costa Rica op weg naar het vijfde WK voor het Zuid-Amerikaanse land.

"El Mundial! El Mundial! El Mundial!" How Waston's goal sounded on Teletica:

Scorende doelman van Benevento schrijft geschiedenis

De supporters van Benevento hebben dit seizoen nog niet vaak kunnen vieren, maar een keer was het goed raak. Tegen grootmacht AC Milan sleepte doelman Alberto Brignoli in het absolute slot nog een punt uit de brand. Inderdaad, de doelman bezorgde zijn club het allereerste - en voorlopig enige - punt in de Serie A. Nieuwbakken coach van Milan Gennaro Gattuso wist niet waar kruipen.

Ongelooflijk! 😱 Brignoli, de doelman van Benevento, kopt in de 95ste minuut de 2-2 binnen!

Colin Coosemans zorgt voor de assist

In datzelfde rijtje past de exploot van Colin Coosemans het best. De doelman van KV Mechelen trok bij een 2-1-achterstand op het veld van Moeskroen mee naar voren om in de blessuretijd nog een assist af te leveren voor Cobbaut. Coosemans vierde de treffer dan ook alsof hij net zelf had gescoord.

Ongeziene taferelen uit Tanzania

Het Tanziaanse voetbal kwam dit jaar uiteraard niet veel aan bod, maar een keer maakten we toch een uitzondering. Met recht en reden als je onderstaande beelden bekijkt. De doelman probeerde de opkomende aanvaller wat uit te dagen, al liep dat helemaal verkeerd voor het sluitstuk. De spits profiteerde waardoor de supporters helemaal uit hun dak gingen en het veld bestormden.

Tanzanya'da Futbol

Zulte Waregem pakt de beker na bloedstollende strafschoppenreeks

KV Oostende en Zulte Waregem hielden gelijke tred in de finale van de Beker van België. Strafschoppen moesten voor de beslissing zorgen en daarin toonde Essevee zich de beste ploeg. Na de elfmeters wisten de spelers zich met hun vreugde geen blijf en ook Francky Dury viel zelfs even op de knieën.

Zweden breken het kot (tot twee keer toe) af

De Zweden mochten in 2017 wel een feestje bouwen. Eerst omdat het land na het pensioen van Ibrahimovic zich alsnog wist te plaatsen na barrages tegen Italië. Nadien omdat het Zweedse Östersunds FK zich wist te plaatsen voor de volgende ronde in de Europa League. Bij beide gelegenheden gingen de spelers op zoek naar de desk van Eurosport die langs de kant van de lijn stond geposteerd. De analisten van Eurosport hebben het geweten...

Bordet höll den här gången iallafall 😂 Tack för det och grattis @ofkofficial!