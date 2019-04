Exclusief voor abonnees “Het is allemaal zo snel gegaan”: Meesseman kan op haar 25ste al voor derde keer Euroleague winnen Velerie Hardie

11 april 2019

12u01 0 Basketbal Emma Meesseman (25) heeft zich haar verhuis naar Ekaterinburg in februari 2016 nog geen seconde beklaagd. De Belgian Cat staat morgen voor de vierde keer in evenveel jaar met haar Russische club in de Final Four van de Euroleague.

Het stond in de sterren geschreven dat Emma Meesseman succesvol zou zijn. Talent te over. Maar dat ze op haar 25ste al aan haar vierde Final Four toe zou zijn, daar staat ze zelf van te kijken, bekent ze. “Dat ik op korte tijd met de Cats brons won op het EK en vierde werd op het WK, dat ik voor de zesde keer naar de WNBA trek, het is allemaal zo snel gegaan, daar sta ik soms wel bij stil. Ik had dat vroeger nooit voor mogelijk gehouden en daar ben ik ook dankbaar voor. Maar het is niet vanzelf gekomen. Ik werk er heel hard voor.”

