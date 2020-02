“Haha, dikke trol”: Nederlandse tophockeyster blundert wreed op Instagram en moet account zelfs verwijderen

GVS

19 februari 2020

06u00 0 Meer sport Na een enorme blunder op Instagram ligt de Nederlandse tophockeyster Renée van Laarhoven (22) stevig onder vuur. Van Laarhoven wilde een beledigend bericht - “Haha, dikke trol” - naar haar vriend sturen, maar miste zich per ongeluk van afzender en stuurde naar de dame waarover de vlammende tekst ging. Van Laarhoven ligt nu stevig onder vuur, ze voelde zich zelfs genoodzaakt haar Instagram-account te verwijderen. Bovendien onderzoekt de internationale hockeyfederatie (FIH) de kwestie.

Reneé van Laarhoven, vorig jaar nog lid van het nationaal hockeyteam van Oranje, is de vriendin van Sander de Wijn, ook al Nederlands hockeyinternational. Vorig weekend was De Wijn aan de slag in Buenos Aires, waar hij het met Nederland opnam tegen Argentinië. Tijdens dat duel trok hij de aandacht van Carolina Pacheco, een grote fan. Pacheco had een bord bij waarop stond: “Sander, ik wil je shirt #12”.

Van Laarhoven kreeg de foto onder ogen en was alles behalve tevreden met de sollicitatie. Dat wilde ze via een vlammende tweet aan haar vriend duidelijk maken, maar in plaats van te sturen naar Sander, was de Argentijnse dame de afzender. De boodschap van de Nederlandse was niet min. “Haha, dikke trol. Was leuker geweest als een skinny Argentijns wijf dit had”, schreef ze dus per ongeluk naar Pacheco zélf.

Fui a ver el partido de hockey Argentina-Holanda, solo quería la camiseta de un jugador holandés que admiro. Y la novia del jugador me responde eso. Nunca tuve malas intenciones. No me parece correcto recibir esta agresión, no era necesario. Nunca sean una persona asi. pic.twitter.com/85hf0iVwjz Carolina Pacheco(@ Caropacheco14) link

“Wees niet zoals zij”

De Argentijnse dame deelde een foto met haarzelf en het bord én de beledigende woorden van Van Laarhoven meteen op sociale media. “Ik wilde alleen het shirt van een speler die ik bewonder”, schreef Pacheco erbij. “Toen kreeg ik dat antwoord van zijn vriendin. Ik had geen kwade bedoelingen. Ik denk niet dat ik het verdien om zo te worden behandeld. Dit is niet nodig. Wees niet zoals zij.” De Zuid-Amerikaanse kreeg direct heel wat steunbetuigingen, Van Laarhoven een flinke dosis kritiek. De beledigingen aan haar adres waren zelfs zo talrijk, dat ze inmiddels haar Instagram-account heeft verwijderd. Van Laarhoven heeft ondertussen wel haar welgemeende excuses en een truitje van Sander aangeboden aan de Argentijnse vrouw.

De weerklank was zo luid, dat de Nederlandse hockeybond KNHB direct afstand nam van de kwestie. “Onze nationale teams houden van de sfeer en alle Argentijnse fans en we kijken ernaar uit om nog veel meer wedstrijden te spelen voor dit geweldige publiek.” Ook de internationale hockeyfederatie (FIH) moeit zich in de zaak. De FIH schakelt een onafhankelijke integriteitscommissie in. “Respect is één van de kernwaarden van onze sport en dient altijd aanwezig te zijn. Aangezien het bericht afkomstig was van een hockeyspeelster, hebben we deze commissie geïnformeerd.”

Since the author of this post is a hockey player herself, the International Hockey Federation (FIH) has decided to inform the independent Integrity Unit about this matter. Respect is one of the core values of our sport and must be shown at all times.@KNHB_NL @ArgFieldHockey International Hockey Federation(@ FIH_Hockey) link