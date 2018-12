“Gougnard was mijn Speler van dit WK en dat zeg ik niet omdat zijn vader vrijdag overleden is” ODBS

16 december 2018

19u51 1 Meer Sport Het gebrul van de Leeuw moet tot ver buiten Bhubaneswar te horen geweest zijn: de Red Lions zijn wereldkampioen. En hoe! “Zo’n ontknoping op dit niveau en op dit podium is ongezien”, aldus ex-hockeydoelman en PlaySports co-commentator Manu Leroy, die een lans breekt voor Simon Gougnard die vrijdagavond zijn vader Pierre verloor.

Over de reguliere speeltijd kunnen we kort zijn. Leroy: “Superspannend, maar niet top voor de neutrale kijker. Beide teams waren erg aan elkaar gewaagd.” Maar dan die shoot-outs. Alles leek verloren voor de Lions bij een 0-2-achterstand, waarna de Belgen terugkwamen tot 2-2 en via Desloover zelfs de winner aantekenden. Zo leek het toch, want de treffer werd na een zenuwslopende tussenkomst van de videoref afgekeurd. Daar sta je dan, in een splitseconde van totale euforie naar weer de voeten op de grond. “Wat een rollercoaster. Zelf heb ik één keertje zo’n verloop in de shoot-outs gezien, toen er ook een team al voorbarig aan het vieren was. Maar dat ging om een match om de derde of vierde plaats in de Hockey World League. Op dit podium en op dit niveau was het werkelijk ongezien.”

Eind goed, al goed voor de Lions. “Ik ben zo blij voor die jongens. Ze verdienen het als geen ander. Ze werken keihard en leven als profs, alleen worden ze er nauwelijks voor betaald. Mooi dat ze na al die opofferingen nu toch hun droom kunnen waarmaken. Ronduit knap.”

“De Lions hebben hun toernooi vooral goed ingedeeld en opgebouwd. Het was een beetje een bizar begin, met bijna een week tussen match één en twee. In het begin deden ze louter wat moest, met zeges tegen Canada en Zuid-Afrika. Achteraf bekeken is die draw tegen India een godsgeschenk gebleken. Het liet hen toe de barrages tegen Pakistan te spelen en daarin hebben ze getoond dat ze klaar waren voor het grote werk. En dat hebben ze getoond tegen Duitsland. De halve finale was een formaliteit tegen een Engeland dat daar niet op zijn plaats was, maar vandaag waren ze weer top. België heeft gepiekt op het juiste moment. Opvallend was ook dat er nauwelijks onrust was na het missen van de groepswinst. Ze hebben zich nooit laten opnaaien, maar zijn steeds blijven focussen op dat ene doel. Zo zijn ze gegroeid.”

Arthur Van Doren werd verkozen tot Speler van het Toernooi, maar voor Leroy mocht dat eigenlijk Simon Gougnard zijn, de Lion die vrijdagavond zijn vader Pierre verloor. “Dat gegeven zorgt natuurlijk voor een extra dimensie, maar het is helemaal niet daarvoor. Gougnard speelt al jaren op topniveau, is een van de beste middenvelders ter wereld en was zowel zaterdag als vandaag absolute top. Natuurlijk haalde Van Doren, haast gewoontegetrouw, alweer zijn topniveau. En last but not least was er Vanasch. Hij had eigenlijk heel weinig werk op te knappen op dit WK, maar in elke match werd hij wel enkele keren nadrukkelijk gesolliciteerd en dan was hij niet op een foutje te betrappen. Om er ons vandaag echt door te sleuren in die shoot-outs.”

De gouden medaille is een nieuwe stimulans voor het Belgische hockey, nadat op de Olympische Spelen 2016 de finale nog nipt verloren ging tegen Argentinië. “Je merkt toch dat hockey flink leeft van die grote toernooien en momenten. Dan zijn ze wel volop in de media en worden helden gecreëerd bij de jongens en meisjes die naar de wedstrijden kijken. Dat doet hen ongetwijfeld zin krijgen in het spelen van de sport. Niet te onderschatten om de sport in ons land vooruit te stuwen.”