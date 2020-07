"Geschrokken over wat er allemaal gezegd is": Nina Derwael verdedigt haar coaches, die vermeend machtsmisbruik weerleggen Redactie

27 juli 2020

15u00 4 Turnen Marjorie Heuls en Yves Kieffer weerleggen hun vermeend machtsmisbruik. De coaches van topgymnaste Nina Derwael (20) werden de voorbije dagen onder vuur genomen door (ex-)turnsters. Van pesterijen tot intimidaties. Er werd geen fraai beeld geschetst over meerdere coaches in de Belgische turnwereld. Onder andere Marjorie Heuls en Yves Kieffer weerleggen hun vermeend machtsmisbruik. De coaches van topgymnaste Nina Derwael (20) werden de voorbije dagen onder vuur genomen door (ex-)turnsters. Van pesterijen tot intimidaties. Er werd geen fraai beeld geschetst over meerdere coaches in de Belgische turnwereld. Onder andere Aagje Vanwalleghem (32), Gaelle Mys (28) en Dorien Motten (29) deden hun verhaal. “Maar wij hebben nooit iets te maken gehad met misbruik”, aldus Heuls en Kieffer. Nina Derwael beaamde: “Dat er niets zou veranderd zijn ten opzichte van vroeger? Dat klopt helemaal niet.”

Afgelopen weekend kwamen er heel wat getuigenissen uit de Belgische turnwereld naar buiten over fysieke en mentale mishandeling door coaches. Aanleiding daarvan was de bekentenis van Gerrit Beltman, die aan het Noordhollands Dagblad vertelde dat hij jonge turnsters jarenlang heeft vernederd. Aagje Vanwalleghem reageerde scherp: “Ik hoop dat dit veel coaches, die nu nog hetzelfde doen, wakkerschudt.” Nadien volgden de verhalen van verschillende (ex-)turnsters die ook Marjorie Heuls en Yves Kieffer, coaches van onder meer Nina Derwael, in een slecht daglicht plaatsten. Zij reageerden, samen met Derwael, op de commotie.

“Wij hebben nooit iets te maken gehad met machtsmisbruik”, stelde Yves Kieffer overtuigend. Zijn partner Marjorie Heuls, die veelal het voortouw nam tijdens de persconferentie, zette die stelling kracht bij. “We moeten eerder het accent leggen op de evolutie die we de voorbije jaren hebben doorgemaakt”, vertelde ze. “Niet alles was perfect, maar we hebben beetje bij beetje opgebouwd. In een carrière van een gymnaste zijn er moeilijke momenten. Het is altijd hard werken, alles geven. Wij weten dat dat zwaar is. Er worden selecties gemaakt voor toernooien, en dat zorgt voor teleurstellingen. En er is ook de stress van competitie. Mentaal is het niet makkelijk, maar dat is nu eenmaal topsport. Maar we waren er altijd om de gymnastes zoveel mogelijk te steunen.”

Dat er niets zou veranderd zijn ten opzichte van vroeger? Dat klopt helemaal niet. Ik kan mijn sport doen zoals ik het wil. Nina Derwael

Kieffer en Heuls weerlegden hun vermeend machtsmisbruik dus. En ze kregen ook de steun van Nina Derwael. “Ik kan me niet uitspreken over de getuigenissen van de afgelopen dagen. Maar ik weet wel dat ik nooit iets te maken heb gehad met misbruik. Op geen enkele manier. Ik ben geschrokken van wat er de afgelopen dagen gezegd is. Dat er niets zou veranderd zijn ten opzichte van vroeger? Dat klopt helemaal niet. Ik kan mijn sport doen zoals ik het wil. De laatste jaren ben ik blij hoe alles verloopt.”

