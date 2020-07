"Geschrokken over wat er allemaal gezegd is": Nina Derwael verdedigt haar coaches, die vermeend machtsmisbruik weerleggen

Turnen

Majorie Heuls en Yves Kieffer weerleggen hun vermeend machtsmisbruik. De coaches van topgymnaste Nina Derwael werden de voorbije dagen onder vuur genomen door (ex-)turnsters. Van pesterijen tot intimidaties. Er werd geen fraai beeld geschetst over meerdere coaches in de Belgische turnwereld. Onder andere Aagje Vanwalleghem (32), Gaelle Mys (28) en Dorien Motten (29) deden hun verhaal. “Maar wij hebben nooit iets te maken gehad met misbruik”, aldus Heuls en Kieffer. Nina Derwael beaamde: “Ik ben geschrokken van wat er de voorbije dagen allemaal is gezegd.”