“Gelukkig was die nederlaag niet de doodsteek”: Belgian Cats kunnen morgen zonder druk spelen tegen Servië Valerie Hardie in Servië

29 juni 2019

16u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 EK basketbal Of ze nu winnen of verliezen van gastland Servië, de Belgian Cats zijn morgen (20u30) nog niet uitgeteld op het EK basketbal. Op zijn minst wacht hen dinsdag een barrage tegen Italië of Slovenië. Dat kan de druk wat van de ketel halen bij de Belgen, hoopt ook Kim Mestdagh: “En als de kans erin zit dat we de poule nog kunnen winnen, dan gaan we die met beide handen proberen grijpen.”

Om 12u50 stonden de Belgian Cats daarnet weer voor een training op het parket van de Crystall Hall in Zrenjanin. De wonden aan het likken na de nederlaag gisteren tegen Wit-Rusland (61-69). Kim Mestdagh, goed voor 17 punten, 7 rebounds en 2 assists, was samen met Emma Meesseman (23 punten, 9 rebounds) ongeveer de enige bij de Cats die haar job deed. “Die nederlaag was uiteraard niet het resultaat waar we voor gingen. Dat was ontgoochelend maar de knop is alweer omgedraaid en we kijken uit naar de match van morgen tegen Servië, zeker nu we weten dat we voor de eindfase in Belgrado gekwalificeerd zijn en dat ons EK nog niet gedaan is. We wisten dat we in de groep des doods zaten, dat het niet makkelijk zou worden - we zouden op voorhand voor de barrages getekend hebben.”

Is er veel nagepraat over de nederlaag?

Mestdagh: “Toch wel. We moeten weten waar het fout is gegaan en waarom het niet lukte. Alleen heb je op zo'n toernooi heel weinig tijd om stil te staan bij het verleden. Daarom is in ons hoofd de klik al gemaakt en zitten we in gedachten al bij morgen.”

Aan wat voor match verwacht je je tegen Servië?

“Als je de twee matchen van Servië in de voorronde bekijkt, dan zal het een stevige en fysieke match worden, met het mes tussen de tanden. Al hun speelsters hebben zowat dezelfde grootte: voor de posts zijn ze klein, voor de guards zijn ze groot. Ze zijn ook allemaal polyvalent en kunnen alles, met veel skills. Onze verdediging zal heel belangrijk worden.”

Dat agressieve en fysieke spel, dat ligt jullie niet zo…

“Ja, maar ik zie Servië niet spelen zoals Wit-Rusland dat deed. Zij zakten volledig terug tot in the paint. Volgens mij ligt het niet in het karakter van de Serven om zo ingezakt te spelen. Misschien ligt hun speelstijl ons wél als we hun agressieve kantje goed aankunnen.”

Het wordt wel een heksenketel morgen. Gelukkig hebben jullie daar ervaring mee toen jullie vorig jaar op het EK in Tenerife ook Spanje troffen...

“Dat wel. Servië is een team dat met veel emotie en overgave speelt, aangedreven door het publiek. Als ze on fire zijn, zullen ze wel heel hard zijn. Wij moeten hen dan maar met hun eigen wapens bestrijden en zelf agressief spelen en verdedigen. Zeker ons niet laten doen bij het eerste het beste duwtje...”

Vermindert dat de druk wat nu jullie al zeker zijn van de barrages?

“Ja. Ik wist het gisteren zelf nog niet. Ik dacht dat het morgen op leven of dood zouden. Toen ik hoorde dat het toch binnen was, zorgde dat wel voor opluchting: hoe het ook afloopt morgen, we krijgen nog een kans om zeker top acht te halen. Wie weet vermindert dat de druk en heeft dat een effect op hoe de shots binnenvallen of hoe we samenspelen.”

Merkte je dat er meer spanning zit op het team? Jullie statuut is veranderd: van outsiders op het vorige EK, naar titelkandidaat nu...

“Toch wel een beetje. Niets gaat nog vanzelfsprekend. De andere teams zoeken naar manieren om ons af te stoppen, wij zijn de te kloppen ploeg. Dat kan zijn zoals Wit-Rusland het aanpakte, door tot in de bucket te zakken en niet uit te komen op de guards - alle middelen worden ingezet. Misschien waren we daar gisteren niet klaar voor. We gaan ons mentaal moeten pushen om toch verder te zoeken dan wat we gewend zijn.”

Als Wit-Rusland verliest, dan volstaat zelfs een kleine zege tegen Servië voor groepswinst. Geloof je daarin?

“Tuurlijk, als die kans bestaat, dan gaan we proberen om die met beide handen te grijpen.”

Heeft die nederlaag het vertrouwen aangetast, Kim?

“Neen, dat denk ik niet, vooral omdat we niet echt met de rug tegen de muur staan. Zelfs als we gisteren wonnen van Wit-Rusland, dan nog moesten we morgen nog voor de groepswinst spelen. We beseffen ook wel dat wij zelf schuldig zijn aan dat verlies. Wit-Rusland heeft ons niet naar huis gespeeld, wij hebben het onszelf aangedaan. Dat is het positieve: we kunnen er zelf wat aan doen.”

Schrok je ervan dat de Cats het collectief zo lieten afweten? Dat is al even geleden.

“Het is ook de eerste keer dat een team ons op zo’n manier benaderde. In de voorbereiding smeet Julie Allemand vijf op haar vijf driepunters binnen - gisteren: nul. Dat is een nieuw gegeven voor haar en voor ons. Dan is het wat zoeken en als je dat in de match zelf moet doen, wanneer het vertrouwen al is aangetast, dan kan het gebeuren dat je verliest. Gelukkig was het niet de doodsteek voor ons EK.”

Jullie weten ook dat elke tegenstander zich zal focussen op Emma Meesseman.

“Ja, ze proberen maar ze haalt toch een gemiddelde van 25 punten - als je dat lam leggen noemt... Maar het is waar, ze gaan gefocust zijn op Emma, ze zullen met twee-drie speelsters op haar verdedigen. Dan is het aan ons om haar zoveel mogelijk te steunen en haar werk te verlichten, haar outside en inside te helpen waar we kunnen.”

In de barrages treffen jullie Slovenië of Italië. Heb je een voorkeur?

“Ja: Slovenië (lacht). Het is beter dat ik mijn persoonlijk leven gescheiden houd van mijn sportieve (haar vriendin Giorgia Sottana speelt bij Italië, red.). Italië zou voor mij emotioneel zwaar zijn. Ik heb dat op het vorige EK al meegemaakt (in 2017 schakelde België Italië uit in de kwartfinales, red.) - geef mij maar een ander land. Het zou ook al de vierde keer zijn dat we hen treffen, dan wordt alles wat moeilijker. Dan ken je elkaar door en door, dan vind je niet zo makkelijk oplossingen en zou het wel eens een gesloten match kunnen worden die pas in slotminuut wordt beslist. Slovenië ken ik minder goed maar ik weet wel dat er een paar toppers spelen. Geen van die twee ploegen is eigenlijk een cadeau maar als we onze ambities willen waarmaken, dan moeten we erlangs, daar is geen ontkomen aan.”