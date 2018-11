“François Heersbrandt zet punt achter zwemcarrière” TLB/Belga

12 november 2018

François Heersbrandt (28) zet een punt achter zijn zwemcarrière. Dat meldt Le Soir. De Brusselaar, drievoudig olympiër en in het bezit van zeven Belgische records, wist zich afgelopen weekend op het BK in Gent niet te plaatsen voor het WK in klein bad, dat in december plaatsvindt in het Chinese Hangzhou.

Heersbrandt werd in 22.13 tweede op de 50 m vrij, terwijl het WK-minimum 21.71 bedraagt. Kwalificatie zou normaal gezien geresulteerd hebben in een verlenging van zijn elitecontract bij de Federatie Wallonië-Brussel. Zonder WK-ticket heeft Heersbrandt, die sinds 2015 twee keer aan de knie geopereerd werd, beslist zijn zwembroek op te bergen.

Heersbrandt heeft zeven Belgische records achter zijn naam: 50 m rug, 50 m en 100 m vlinder in groot bad; 50 m vrij, 50 m rug, 50 m en 100 m vlinder in klein bad. Hij nam drie keer deel aan de Olympische Spelen (Peking 2008, Londen 2012 en Rio 2016). In Londen bereikte hij de halve finales op de 100 m vlinder. Op het EK kortebaan van 2011 behaalde Heersbrandt de bronzen medaille op de 100 m vlinder. Met het team op de 4x50 m vrij pakte hij brons op de EK's van 2011 en 2013 in klein bad.