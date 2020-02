“Er lag een pistool op mijn schoot. Ik was klaar om zelfmoord te plegen”: bokskampioen ging door hel na geboorte van dochter TLB

04 februari 2020

10u56

Boksen Vandaag voelt bokskolos Deontay Wilder (34) zich de koning te rijk. Maar da's lang niet altijd zo geweest. Vlak voor hij zijn succesvolle bokscarrière begon uit te bouwen, zat de Amerikaan diep. Heel diep. Nadat hij voor het eerst vader was geworden, stond hij zelfs op het punt om zelfmoord te plegen.

‘t Klinkt vreemd, maar de geboorte van zijn eerste kind - dochter Naieya - luidde een enorm moeilijke periode in voor Deontay Wilder. In een gesprek met BT Sport geeft de Amerikaan, die later deze maand in een rematch zijn WBC-titel verdedigt tegen de Brit Tyson Fury, toe dat hij het mentaal erg lastig kreeg in 2005. Naieya werd toen geboren met een zogenaamde open rug, een aandoening waarbij de ruggenwervels niet goed rond het ruggenmerg sluiten. Volgens Wilder heeft het niet veel gescheeld of zijn dochtertje had niet kunnen stappen.

Je denk dat stoppen met leven de enige manier is om aan de problemen te ontsnappen. Op zo’n moment denk je niet aan anderen Deontay Wilder

De bokser uit Alabama was op dat moment nog geen kolos van bijna 100 kilogram die bij menig opponent het licht uitdoet in de boksring. Wilder was amper 19 toen hij voor het eerst vader werd en geeft toe dat hij niet klaar was om om te gaan met alle lasten die hij op zijn bord kreeg.

“Ik ging toen door de allerzwaarste periode van mijn leven”, zegt hij daar nu over. “Het ging ook van kwaad naar erger. In 2006 kon ik niet meer op mijn familie rekenen en op een bepaald moment zat ik klaar met een pistool op mijn schoot. Klaar om zelfmoord te plegen. Uiteindelijk zijn we allemaal maar mensen. Die duistere gedachten komen plots je hoofd binnen, dat kan iedereen met een depressie overkomen. Je denk dat stoppen met leven de enige manier is om aan de problemen te ontsnappen. Op zo’n moment denk je niet aan anderen. Alleen maar aan jezelf en je eigen problemen.”

Challenges

Dat Wilder op de koop toe nog financiële problemen had, hielp niet bepaald. “’t Was vaak moeilijk om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Mijn kind had meer zorgen nodig dan andere kinderen en dat alles had natuurlijk zijn prijs. Voor een jonge vader die het niet breed heeft, is dat zwaar. Er waren veel challenges en als ik er nu op terugkijk, besef ik dat je moet knokken om je eigen weg te zoeken.”

Gelukkig haalde Wilder de trekker uiteindelijk niet over. Het kwam goed met Naieya en in de Skyy Boxing Gym in Northport ontdekte Wilder zijn nieuwe passie. Dat hij barstte van het talent werd al snel duidelijk. Wilder deed zich opmerken met snelle knock-outs en in 2008 stond hij als amateur al op de Olympische Spelen in Peking. Bij de zwaargewichten ging hij toen met het brons aan de haal. The Bronze Bomber bouwde zijn carrière daarna uit. In januari 2015 veroverde hij WBC-titel bij de zwaargewichten en die staat nog steeds op zijn naam.

In 2018 was er de fel gehypete titelkamp tegen Tyson Fury in LA, maar die eindigde onbeslist. Op 22 februari van dit jaar krijgt de Britse Gypsy King een nieuwe kans in de MGM Grand Garden Arena in Nevada. De twee krachtpatsers gaan ongeslagen de strijd aan. Wilder zit aan 42 zeges op 43 gevechten sinds 2008, terwijl Fury de voorbije 12 jaar 29 van zijn 30 kampen won. Ook Fury had in het verleden al te kampen met mentale problemen, hij bleef er meer dan twee jaar door weg uit de ring. Twee jaar geleden maakte Fury zijn comeback.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.