'Engelands slechtste bokser' geeft er de brui aan na carrière van 12 jaar waarin hij slechts 2 keer won in 53 kampen: "Het risico werd te groot" Hans Op de Beeck

16 maart 2018

07u30 0 Meer Sport Robin Deaking, die bekend stond als Engelands slechtste bokster, gooit de bokshandschoenen in de ring. De 31-jarige bokser, uitgegroeid tot een cultfiguur, won in zijn twaalf jaar lange carrière slechts twee partijen en verloor er 53. 'Rockin' Robin stelt dat hij het beu is om zich op z'n gezicht te laten timmeren en blijft ook ontgoocheld achter omdat hij nooit tegen Conor Benn mocht kampen - een bokser die lachte met zijn aangeboren afwijking aan de voeten.

Het begon nochtans allemaal veelbelovend voor de uit Deakin, die afkomstig is uit Crawley, even ten zuiden van Londen. Als jonge amateur won hij 40 van zijn 75 gevechten en schopte hij het tot de halve finale van de Britse jeugdkampioenschappen. Ook zijn professionele debuut in 2006 was een succes. Maar daarna bleek toch dat 'Rockin' Robin geen bokser pur sang was: hij verloor 50 keer op rij, waardoor hij door het leven ging als 'Engelands slechtste bokser' - een bijnaam waar hij overigens zelf mee pochte. Tot hij in 2015 toch nog eens een tweede keer won. Het zou zijn laatste zege zijn, want na nog twee verliespartijen vindt Deakin het welletjes geweest. "Ik kan het niet langer aan. Als ik nog doorga, zou het weleens slecht kunnen aflopen".

Toch kijkt lichtgewicht Deakin, die ooit voor vette krantenkoppen zorgde door Justin Bieber uit te dagen in de ring, met een goed gevoel terug op zijn carrière. "Ik heb dingen bereikt waarvan de meeste boksers alleen maar kunnen dromen", stelt hij. "Ik heb in Wembley gekampt, ik heb het opgenomen tegen de allerbeste boksers van het land zoals Anthony Crolla en Steven Smith, ik zat in het voorprogramma van Amir Khan en David Haye. Ik heb van de sport gehouden en alles gegeven."

Nochtans leek Deakin niet weggelegd voor de sport: hij is geboren met klompvoeten, een afwijking die in het Engels 'clubfoot' genoemd wordt, waarbij club staat voor golfstok. Al zegt hij daar nooit last van gehad te hebben, ondanks de tientallen operaties die hij in zijn jeugd onderging. Vechten deed hij toen vooral om zich te beschermen tegen de pesters die hem viseerden omwille van die voeten.

Britse licentie kwijt

Helemaal lastig werd het toen de Britse boksbond zijn licentie drie jaar lang introk omdat het zich zorgen maakte om Robin's gezondheid na al die slagen die hij te incasseren kreeg. Maar wat Deakin ultiem deed beslissen de handschoenen in de ring te gooien, was het feit dat hij het niet kon opnemen tegen Conor Benn, een bokser die vorig jaar in een online video lachte met zijn handicap. Deakin nam meermaals contact op met Eddie Hearn, de bekende Britse bokspromotor. "Telkens beloofde hij me dat de kamp zou plaatsvinden. Maar concreet werd dat nooit. Misschien had Eddie wel schrik dat ik, iemand die slechts 2 van zijn 55 kampen gewonnen heeft, zijn jongen ervan langs zou geven."

Wat ook meespeelde in zijn beslissing om te stoppen, is zijn vriendin Sinead, voor wie verhuisde naar Luton en waar hij nu in een lokale slagerij werkt, dikwijls tot 15 uur per dag. "Ik weet dat ik niet de meest intelligente kerel ben, maar ik ken wel het verschil tussen wat goed is en wat fout", zegt Deakin. "Nu wil ik een gezinnetje stichten en mijn kinderen zien opgroeien. Tijdens mijn carrière moet ik in bijna elke kamp wat hersencellen verloren hebben en stond uiteindelijk ook mijn leven op het spel - dat risico wil ik niet langer nemen. Dat verdiende Sinead ook niet. Toen ik haar leerde kennen, had ik geen dak boven mijn hoofd en deed ik vooral aan sofa-jumping. Tot ik bij haar mocht intrekken en ze me hielp waar en wanneer dat nodig was Nu wil ik wat sparen - dat kwam er tijdens het boksen niet van. Van het leven genieten. Ook dat was al die jaren moeilijk: boksen veroorzaakt toch heel wat stress, vooral voor de mensen dicht rond jou."