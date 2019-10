"Eén van de meest hersenloze daden ooit op WK rugby" zindert na: ref krijgt volle lading, dader stopt als international YP/GVS

21 oktober 2019

17u58 10 WK rugby Niet alleen Sébastien Vahaamahina krijgt na zijn wrede elleboogstoot op het WK rugby bakken kritiek, ook scheidsrechter Jaco Peyper mag het nu gaan uitleggen. De Zuid-Afrikaanse ref - die de Fransman trakteerde op een rode prent - ging na de kwartfinale op de foto met enkele Welshe fans en imiteerde zonder schroom de forse overtreding van Vahaamahina. De speler zelf heeft intussen zijn afscheid bij de Franse nationale ploeg aangekondigd.

“Eén van de meest hersenloze daden uit de geschiedenis van het WK rugby”, benoemde het Australische nieuwskanaal 7news de bikkelharde elleboogstoot van Sébastien Vahaamahina in de kwartfinale tussen Frankrijk en Wales. De Fransman kreeg van scheidsrechter Jaco Peyper een rode kaart onder de neus geduwd en moest in de nasleep van de match heel wat verwensingen slikken, ook al omdat Frankrijk met een mannetje minder de voorsprong tegen Wales uit handen gaf.

De Fairplay-prijs van het WK Rugby gaat al zeker niet naar Frankrijk 💥😱 pic.twitter.com/frBCRqfapS Play Sports(@ playsports) link

Maar niet alleen Vahaamahina, ook Peyper mag het nu gaan uitleggen. De reden? Een niet doordachte actie na de intensieve rugbypot. De Zuid-Afrikaanse referee ging ‘s avonds immers op de foto met enkele Welshe fans, door het dolle heen met de halve finale. Peyper, met zwart shirt, bootste met een brede glimlach de doldwaze actie van Vahaamahina na. Zonder twijfel grappig bedoeld, maar op Twitter zijn de fans niet mals. “Zoveel Vahaamahina die rode kaart verdient, zoveel Peyper het nu verdient om nooit meer te mogen fluiten op een WK”, schreef een fan. “De uitsluiting was volledig correct, maar na deze foto stel ik me toch vragen bij de onpartijdigheid van de man in het zwart”, voegde een andere Twitteraar toe.

Schokkend

De federaties zijn zich alvast bewust van de zaak. “World Rugby is op de hoogte van een foto die circuleert op sociale media waarop Jaco Peyper na de kwartfinale tussen Wales en Frankrijk op de foto gaat met een groep fans uit Wales”, klinkt het bij de internationale rugbybond. De Franse rugbyorganisatie fronst de wenkbrauwen. “Als deze foto echt is, is dit schokkend en zal er uitleg nodig zijn”, schreef Serge Simon, de vicepresident van de Franse Federatie op zijn Twitteraccount.

Geen international meer

Vahaamahina verontschuldigde zich al tegenover zijn ploeggenoten, donderdag moet hij voor zijn daden voorkomen voor een onafhankelijke commissie. Maar zijn laatste interland heeft hij in elk geval gespeeld, zo kondigde hij zelf aan. “Ik draai vandaag een bladzijde om. Ik heb mijn laatste match voor Frankrijk gespeeld. Ik heb hier maanden over nagedacht”, aldus Vahaamahina, die zo dus weerlegt dat de gebeurtenissen van gisteren rechtstreeks aan de basis liggen van zijn beslissing. Wel wou hij er nog even op terugkomen. “Die elleboog was onvergeeflijk, ik verloor de controle. Het was een spontane beweging die ik betreur, maar ik ben de enige die hiervoor verantwoordelijk is.”

Jaco Peyper dans un bel hommage à Vahaamahina. Photo de Fabien Heuzé pic.twitter.com/g5vo93413s Arnaud Coudry(@ ArnaudCoudry) link