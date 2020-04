“Een tweede ijskoude douche”: EK atletiek in Parijs volledig geschrapt, dus ook geen uitstel naar 2021 Bart Fieremans

23 april 2020

21u35 0 EK atletiek De Europese atleten verliezen hun laatste grote houvast dit seizoen: het EK eind augustus in Parijs is vanavond definitief geschrapt - ook een uitstel naar een latere datum of volgend jaar is niet aan de orde.

Ook al zou het EK pas over vier maanden starten, besloot de Franse atletiekfederatie na overleg met de organisatie in Parijs, medische instanties en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Sport niet langer te dralen om het EK af te gelasten. Een verschuiving naar een latere datum is overwogen, maar uiteindelijk is ook van plan afgezien omdat de onzekerheid te groot is. Voor de annulatie van het EK staat de gezondheid van de atleten staat voorop, maar ook de ongelijke voorbereiding van atleten in verschillende landen en de vraag of ze mogen en kunnen reizen speelden een rol in de beslissing.

Het ziet ernaar uit dat voor veel Europese atleten het seizoen gedaan is Wilfried Meert

Zo valt een belangrijke motivatie om te blijven trainen voor de Europese atleten weg. Ook voor de Belgische toppers als Nafi Thiam, de Borlées, Jonathan Sacoor, Thomas Van der Plaetsen en co. maakt de afgelasting het moeilijker om zich voor de rest van het seizoen op te laden. Alleen de Memorial en enkele Diamond Leagues kunnen nog soelaas brengen, als die al doorgaan... “De afgelasting van het EK is na het uitstel van de Spelen een tweede ijskoude douche”, reageert atletiekspecialist en Memorialadviseur Wilfried Meert. “Aan het EK konden ze zich nog vastklampen om het seizoen te redden. De Borlées en Thiam zijn blijven trainen. Een EK-medaille staat nog altijd mooi. Maar nu dat ook wegvalt… Het ziet ernaar uit dat voor veel Europese atleten het seizoen gedaan is.”

Zelf slaat hij de deur van de Memorial-meeting op 4 september in Brussel nog niet dicht: “Als de regering het toelaat, gaan we die organiseren. Maar de EK-afgelasting maakt het ons niet makkelijker. We moeten nu snel met de Belgische atleten en buitenlandse managers contact opnemen: wie heeft er nog zin in? We kunnen nog een minicircuit van vijf of zes meetings organiseren waar ze een centje kunnen verdienen en een goede prestatie lukken.”

Meer over EK

sport

sportdiscipline

atletiek

sportevenement