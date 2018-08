"Een gevoel van plaatsvervangende schaamte": basketbalsterren zullen zich wilde nacht in prostitutiewijk nog wel tijdje beklagen TLB

20 augustus 2018

10u52

Bron: Belga, AD.nl 1 Meer Sport Het Japans Olympisch Comité (COJ) heeft bekendgemaakt vier basketballers naar huis te hebben gestuurd, nadat ze ervan verdacht werden in het Indonesische Jakarta, waar de Aziatische Spelen plaatsvinden, prostituees te hebben betaald voor seksuele diensten. Het gaat om Yuga Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Takuma Sato en Keita Imamura.

De sportmannen werden in de nacht van woensdag op donderdag gezien in een prostitutiewijk. Ze droegen de kleuren van de Japanse nationale ploeg. Toen de Japanse olympische federatie achter het nieuws kwam, werd het viertal onmiddellijk terug naar Japan gestuurd.

"Ik heb een gevoel van plaatsvervangende schaamte", reageerde delegatieleider Yasuhiro Yamashita. "We bieden onze oprechte excuses aan en gaan ons opnieuw richten op de atleten die hier wel aanwezig zijn." De voorzitter van de Japanse basketbalbond, Yuko Mitsuya, bood eveneens zijn excuses aan. "We gaan nog bekijken welke sanctie we de vier spelers zullen opleggen, zodra we kennis hebben genomen van alle feiten", aldus Mitsuya. "We moeten ervoor zorgen dat zo'n schandaal zich in de toekomst niet meer zal voor doen."

Het is voor de Japanse delegatie in Indonesië een zware slag. Japan had sinds de vorige Aziatische Spelen in het Zuid-Koreaanse Incheon al geen te beste reputatie. Toen moest zwemmer Naoya Tomita de Spelen verlaten nadat op beelden duidelijk werd dat hij had geprobeerd een fototoestel van een journalist te stelen.

Ook andere landen lieten zich vier jaar geleden niet onbetuigd. Een Iraanse official werd verbannen na een geval van seksuele intimidatie tegenover een vrouwelijke vrijwilliger en een Palestijnse voetballer werd ervan beschuldigd zijn handen niet te hebben kunnen afhouden van een medewerkster in het atletendorp.