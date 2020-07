‘Dreammaker’ Dimitri Van den Berg stunt en wint (als debutant) op verbluffende wijze z’n eerste major MXG

26 juli 2020

23u03 102 Darts Dromen komen uit. Dreammaker Dimitri Van den Bergh (PDC-26) heeft voor een geweldige stunt gezorgd op het World Matchplay dartstoernooi in het Engelse Milton Keynes. De 26-jarige Belg rekende in de finale af met de Schot Gary Anderson (PDC-8). Van den Bergh strijkt met de zege zo’n 165.000 euro op.

DIMITRI VAN DEN BERGH IS THE CHAMPION! 🏆



An incredible performance from the Belgian on his debut year to beat Gary Anderson and become the 2020 Betfred World Matchplay Champion! pic.twitter.com/U9PcWPnd5P PDC Darts(@ OfficialPDC) link

Sinds 2006 was een niet-reekshoofd er nooit meer in geslaagd de finale te bereiken op het World Matchplay dartstoernooi. Dat op zich was al een stunt. Plus: de Belg maakte zijn debuut op het majortoernooi. Ook straf. In de finale stond Van den Bergh tegen de taaie Gary Anderson, de nummer 8 op de PDC-wereldranglijst. De Schot werd in 2015 en 2016 PDC-wereldkampioen. Hij won het World Matchplay-toernooi ook al in 2018. Geen pannenkoek dus.

‘Dancing Dimi’ kwam - zoals gewoonlijk - op de tonen van ‘Happy’ van Pharrell het podium op. Swingend begon Van den Bergh aan de finale, en hij bleef swingen tot het einde. Tot 7-7 - in een best-of-35 - ging het nog gelijk op, maar dan schakelde Van den Bergh een versnelling hoger. Hij liep uit tot 8-14 en sloeg daarmee z'n tegenstander eigenlijk al ver terug. Hij maakte het uiteindelijk af met duidelijke 10-18-cijfers.

Sauce 🌶🔥



Dimitri Van den Bergh sinks a stunning 132 checkout, his fourth ton-plus, to lead 14-8!



Some performance on the doubles, this!#WM2020 pic.twitter.com/OyjwETRldi PDC Darts(@ OfficialPDC) link

“Ik kan het echt niet geloven”, reageerde Van den Bergh na afloop. “Ik heb gewoon gewonnen. Dromen komen dus toch uit, al heb ik enkele uren nodig om het te realiseren. Ze hebben mij altijd gezegd: jij hebt het in je. En nu gebeurt het gewoon”, glunderde hij. “Wat een prachtige trofee heb ik in mijn handen. Ze noemen het de Phil Taylor Trophy. Wat een speler was hij (Taylor won het toernooi 16 keer). Dat ik dan ook nog een topspeler als Anderson heb kunnen verslaan voor deze trofee te kunnen winnen. Wow!”

Met z'n zege strijkt de Belg zo'n 165.000 euro op. Anderson moet het stellen met 77.000 euro. Het toernooi is een van de zeven majors die op een jaar gespeeld worden in het PDC-circuit. Vergelijk het met de grandslams in het tennis.

Maakt u dus zelf maar uit hoe belangrijk deze zege is voor Van den Bergh.

Dancing Dimi danst zich de geschiedenis in.

The crowning glory for Dimitri Van den Bergh as he lifts high the Phil Taylor trophy...



A dream come true for 'The Dreammaker' as he is crowned the 2020 Betfred World Matchplay Champion! pic.twitter.com/DX4WWswQVa PDC Darts(@ OfficialPDC) link

STUNNER FROM VAN DEN BERGH!



A 124 checkout on the bull to hold his throw and lead 13-8... He moves one leg closer to the title #WM2020 pic.twitter.com/zdwjx2wFRn PDC Darts(@ OfficialPDC) link

"I'm proud to be in the final with a player like Gary."



Dimitri Van den Bergh is in his first major TV Final. He's led Gary on all the stats this week at the World Matchplay, is the Dream Maker about to make his dream come true.#WorldMatchplay #Darts | @OfficialPDC pic.twitter.com/sxyKZpt3yq BETFRED(@ Betfred) link