‘Diehardfan’ van Club Brugge haalt teamfinale met Oranje op WK turnen: “Hier ben ik Nederlander voor geworden” LPB

27 oktober 2018

15u28 0 Meer Sport Opvallende vaststelling op het WK-turnen in Doha: Bram Louwije, een Belg die in 2017 Nederlander werd, haalde met Oranje de teamfinale. “ Hier ben ik Nederlander voor geworden”, zegt Louwije, die opgroeide in Ieper en een hartstochtelijk supporter is van Club Brugge.

Bram Louwije (24) turnde in zijn jeugdjaren in Gent. Op grote toernooien kwam de West-Vlaming uit voor ons land, maar hij miste een klik met zijn coach. Omdat de Nederlandse aanpak hem meer aansprak, verhuisde Louwije op zijn achttiende - “eerder mocht niet van mijn ouders” - naar Den Bosch. Daar trainde hij samen met een wereldtopper als Yuri van Gelder. “Daar moest ik in het begin wel aan wennen, maar Yuri is een heel sociale gast.”

In 2017 besliste Louwije om Nederlander te worden. Op het WK in Doha maakte hij na zijn naturalisatie zijn debuut voor zijn ‘nieuwe’ land. Met succes: de Nederlandse turners plaatsten zich met een knappe zevende plaats voor de teamfinale van maandag. “Als klein jongetje en turner droom je er natuurlijk van om ooit in de teamfinale op een WK te staan”, zegt Louwije. “Meer nog dan in de allroundfinale staan hier alle toppers uit het turnen bij elkaar. Nee, verwacht had ik het niet. Al wisten we dat we geen fouten hadden meegenomen en een goede score hadden. Je moet alleen hopen dat de strenge jurering ook de tweede dag (Nederland turnde op de eerste wedstrijddag, red.) wordt doorgetrokken. Maar we staan in de finale. Hier ben ik Nederlander voor geworden.”

Als hij niet traint, volgde Louwije in Eindhoven een opleiding ‘functional training’. Na zijn actieve carrière wil hij iets doen in de begeleiding van teamsporters. De grens steekt hij alleen nog over voor een bezoek aan familie of vrienden. Of om Club Brugge in actie te zien, als diehardfan van blauw-zwart . Louwije: “Dan ben ik nog wel een Belg.”