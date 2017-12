"Die 'Happy' neemt veel stress weg." En of: 'Dancing Dimi' Van den Bergh na goud op jeugd-WK nu ook bij grote jongens niet te stuiten Hans Op de Beeck

15u57 15 rv Dimitri Van den Bergh maakte er opnieuw een rooftocht van op het WK. Meer Sport "Ladies and gentlemen, it's time to clear the dancefloor." Wanneer talentknaap Dimitri Van den Bergh de dartsarena betreedt, staat dat garant voor spektakel. Op 'Happy' van Pharrell Williams toont onze 23-jarige landgenoot dan steevast dat hij over een paar uitstekende dansbenen beschikt. Maar zijn echte gave zit 'm in zijn rechterarm. Dat liet de Antwerpenaar deze namiddag weer bewonderen: 4-0 tegen in zijn achtste finale van het WK darts in het PDC -de meest prestigieuze bond- tegen de ervaren Oostenrijker Mensur Suljovic (45), het nummer vijf van de wereld. Alsjeblieft.

Dimitri Van den Bergh has ALL the moves... pic.twitter.com/uj5Xf2IdJT PDC Darts(@ OfficialPDC) link

Dimitri Van den Bergh loopt momenteel op een wolk. Na zijn kwartfinale in de Wold Series of Darts Finals begin november, won hij het jeugd-WK en nu doet hij het ook op het WK bij de grote kerels uitstekend. In de eerste ronde gooide Van den Bergh hoge ogen door gewezen BDO-wereldkampioen Stephen Bunting te kloppen (3-1) met een fenomenaal gemiddelde van 104.17. In ronde twee ging de Nederlander Jan Dekker voor de bijl (4-2). En deze namiddag liet hij niets heel van Suljovic: 4-0.

Dimitri Van den Bergh is on to the Quarter Finals and fully living up to 'The Dreammaker’ nickname. #DartsBBCA #LoveTheDarts pic.twitter.com/XJhOBptJza Darts on BBC America(@ DartsBBCA) link

"Dit is gewoon fantastisch", reageerde Van den Bergh na zijn zege tegen Dekker. "Het is de eerste keer dat ik bij de laatste zestien sta op het wereldkampioenschap. We hadden in de eerste ronde allebei een geplaatste speler uitgeschakeld, dus kon het alle kanten op. Het kwam erop aan kalm te blijven en dat bleek soms moeilijker dan ik had gedacht. Op de beslissende momenten gooide ik een aantal belangrijke uitworpen. Het speelt geen rol tegen wie ik in de achtste finales uitkom, ik speel immers mijn eigen spelletje. Plots lukt me dat ook op een groot podium."

Stunt tegen 'Barney'

Maar zijn voorlopig mooiste moment in het darts beleefde hij in november, toen hij na winst tegen vijfvoudig wereldkampioen Van Barneveld zich plaatste voor de kwartfinales op de World Series of Darts Finals. In Belfast trad de top 8 van de wereld aan. Daar zit hij (nog) niet bij, maar naast 12 wildcards behoorde hij wel tot de vier spelers die zich ervoor konden kwalificeren. In zijn eerste match klopte hij Michael Smith, het nummer 10 van de wereld, vlotjes met 6-1.

Sinds drie jaar kan ik leven van het darts. Ik woon ook nog thuis en kan dus veel sparen. Ik ben wel zuinig op mijn centen, omdat ik weet dat het leven best duur is. Dimitri Van den Bergh

Waarna 'Barney' volgde. En een verrassing van formaat: 6-4, in een match waarin 'Dancing Dimi' voor de derde keer in zijn carrière bij elk worp over 100 gemiddeld gooide. "Voor de match geloof je natuurlijk dat je kan winnen, dat je op een hoog niveau gaat spelen", aldus de Merksemnaar. "Maar dat ik zo'n hoog niveau zou halen, was fantastisch. Van kinds af kijk ik op naar mannen als Van Barneveld of Mervyn King. Ik heb zo veel matchen van hem gezien op tv, zo veel tricks van hem geleerd. Als je hem dan kan kloppen, is dat onwezenlijk. Al die uren training plotsklaps beloond. Om eerlijk te zijn: toen ik uitsmeet, wou ik Van Barneveld een hand geven. Maar plots stond hij daar te applaudisseren voor mij en boog hij z'n hoofd. Het toont dat Raymond een grote meneer is. 'Wow, wat gebeurt hier', dacht ik. Voor dat gevoel zijn geen woorden voor."

Well played van den Bergh 👏👏👏



Dancing Dimitri knocks out the 5x World Champion, Barneveld, with a 102 average #LadbrokesWSOD pic.twitter.com/0kFAMyatar PDC Darts(@ OfficialPDC) link

In de kwartfinale sneuvelde Van den Bergh tegen de Engelsman John Wade. De 'Dream Maker' liep uit tot 4-0, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven met 10-6. "Je mag hem geen kansen geven of hij pakt die. Ik miste te veel dubbels en zo kon hij de match naar zich toetrekken." De kwartfinale leverde Van den Bergh een kleine 14.000 euro op, nadat hij twee jaar geleden dankzij deelname aan het WK ook een flinke 16.000 euro aan prijzengeld won. "Pas op, daar moeten nog wel belastingen af en een procent dat naar mijn management gaat. Maar ik klaag niet hoor. Sinds drie jaar kan ik leven van het darts. Ik woon ook nog thuis en kan dus veel sparen. Ik ben wel zuinig op mijn centen, omdat ik weet dat het leven best duur is. Niet te zot doen. Mijn rijbewijs halen en een auto hebben waren doelen in mijn leven. Mij zal je niet te snel zien met een dikke racewagen voor de deur."

Hoe Dimitri aan zijn bijnaam de 'Dream Maker' komt? "De morgen van mijn 18de verjaardag werd ik wakker en zei ik plots 'die tattoo wil ik'. Op mijn linkerarm, aan de binnenkant 'Following My Dreams'. Een jaar later stapte ik de PDC (de dartsbond waartoe Dimitri behoort, nvdr) binnen. Bij de jeugd gooide ik onder de bijnaam 'The White Tiger'. Maar daar kan je als volwassene moeilijk het podium mee opkomen hé." En zijn geweldige danspassen? "Kijk, van 'Happy' krijg ik altijd zo'n goed gevoel. Het geeft me telkens een opstoot aan ritme dat ik er spontaan op wil dansen. Ik doe er ook mijn voordeel bij: het neemt veel stress en spanning weg voor de match. En het publiek vindt het steeds geweldig. Ja, daar geniet ik wel van. Ze verwachten dat nu ook steeds van mij hé. 'Kijk, daar is die darter met zijn danspasjes'. Maar het is alleen maar op het podium dat ik zo'n beetje onnozel doe hoor (lacht)."

rv Dimitri Van den Bergh met zijn tattoo 'Following My Dreams'.

Van den Bergh kreeg het darts met de paplepel mee van thuis uit. "Mijn vader Chris speelde tot tien jaar lang voor onze nationale ploeg en behoorde tot de wereldtop. En ook mijn mama was een goeie speelster. Ik heb het geluk dat ik hun dartstalent heb meegekregen. Mijn ouders zijn nu best wel fier, ja. Van mijn papa krijg ik soms ongelofelijk mooie sms'jes. Zeker als je weet hoe goed hij was, betekent dat heel veel voor mij. Alleen spijtig dat ze me niet heel veel kunnen volgen. Ik heb drie broers van 18, 13 en 5 en bovendien moeten ze geregeld in het weekend werken. Maar dat pure talent dat ik van hen meegekregen heb, is mijn sterkste punt. Pas op, er komt ook veel training bij kijken. In Engeland is er een spreekwoord dat zegt: 'Hard work beats talent when talent doesn't work hard'. Ik train nu dagelijks zo'n 4 tot 5 uur, maar zou dat graag opbouwen naar 6 tot 8. Andere mensen werken ook dagelijks 8 uur hé. Meestal bestaan die trainingen uit puur darten. Alleen naar grote toernooien toe, trek ik ook naar de fitness. Als je fit en gezond hebt, sta je ook mentaal sterker. Belangrijk in het darts."

Getty Images Van den Bergh in actie tegen Jan Dekker.

Begin november stond Van den Bergh 43ste op de PDC-ranking. Alleen de neven Kim (top 16) en Ronny Huybrechts (39) stonden toen nog voor hem. "Kim doet het geweldig. Hopelijk kan hij blijven presteren en aan de top blijven. Want daar is het een moeilijke en harde wereld. Gelukkig kan ik op hun onvoorwaardelijke steun rekenen. Ronny is een goeie vriend van mijn vader. Ik ben als het ware met hem opgegroeid en zijn jongste zoon is mijn beste maat. Ja, we zijn 'one big happy family' (lacht). En dan zijn er nog drie andere jonge landgenoten die ook het potentieel hebben om het te maken aan de top: Kenny Neyens, Mike De Decker en Brian Raman.

Getty Images Toen was Jan Dekker nog goedgemust, tijdens zijn walk-on tegen Van den Bergh.