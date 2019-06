“Delfine Persoon kan grootste Belgische bokser aller tijden worden”: drie wijzen over haar titelkansen Ex-boksers Freddy De Kerpel en Daniëlla Somers en ref Daniel Van de Wiele over kamp van haar leven Valerie Hardie

01 juni 2019

15u23 0 Boksen Het worden spannende uren voor Delfine Persoon in New York. Vannacht verdedigt de 34-jarige West-Vlaamse in Madison Square Garden voor de tiende keer haar WBC-wereldtitel en kan ze Katie Taylor haar WBO-, WBA- en IBF-titels afhandig maken. Lukt haar dat, dan mag Persoon zich de onbetwiste wereldkampioene bij de lichtgewichten noemen. Wij peilden bij drie wijzen naar hun mening over de winstkansen van Persoon, die er rond halfdrie straks aan begint.

Nadat Freddy De Kerpel haar op 9 maart kipkap zag maken van de Amerikaans-Haïtiaanse Melissa St. Vil gelooft de ex-bokser volop in Delfine Persoon. Meer nog, hij geeft haar 55 procent winstkansen. “Taylor is technisch misschien wel beter en ze is sneller dan Delfine maar de Ierse is minder krachtig en heeft niet haar punch. Tegen St. Vil heb ik in maart de beste Delfine ooit gezien. Die wist ook dat Delfine een trage starter is en ging er meteen hard tegenaan, waarschijnlijk met de gedachte: na drie ronden is het gedaan. Het omgekeerde was waar: na drie ronden kwam Delfine op toerental en na zes rondes gaf St. Vil op. Delfine was echt goed die avond, ik kon haar op geen enkele grote fout betrappen.”

“Ik lees dat Delfine beducht is voor de jurering: dat is haar West-Vlaams wantrouwen - en dat bedoel ik niet slecht. Volgens mij gaan de Amerikanen haar wel graag zien, met haar down to earth mentaliteit, met nul pretentie. Het Ierse publiek zal Taylor wel fel aanmoedigen maar ik ben er zeker van dat ze respect gaan tonen voor Delfine. Ik denk niet dat Delfine een ‘storm’ van Taylor moet overleven. Zoals ik al zei: daar mist Taylor de punch voor. Ze zal zeker snel starten, net zoals St. Vil maar je moet het tempo kunnen volhouden. En stel dat Taylor toch de eerste, tweede en derde ronde op punten wint, dan zijn er voor Delfine nog zeven rondes te gaan.”

“Delfine is echt sterk. Volgens mij vocht Taylor nog nooit tegen een bokser van het formaat Delfine. Ze gaat de power en de punch van Delfine voelen, wat ze nooit eerder heeft gekend. Ze gaat ervan verschieten en dat kan Taylors vertrouwen aantasten. Zij mag misschien de olympische kampioene van 2012 zijn - een amateurkamp is wat anders dan een profkamp over tien rondes.”

“Ik ben niet bang dat Delfine onder de indruk zal zijn van de omstandigheden of de locatie. Eens je begint te boksen, dan zie je alleen je tegenstander. Dan doet het er niet toe dat ze in één kamp tien keer meer verdient dan ze ooit heeft gedaan of twintig keer meer dan om het even welke bokser in België. Delfine verdiént dat.”

“Voor de eerste keer in haar carrière kon Delfine trainen zonder te moeten werken en kon ze zich optimaal voorbereiden voor een kamp - niet twijfelen: ze zal beter uitgerust zijn. Tien rondes, dat is lang en het is belangrijk dat je lichaam goed recupereert anders betaal je de tol. Het is eigenlijk eenvoudig als sporter. Je moet goed eten, goed slapen en hard trainen. Alleen als je goed rust, kan je hard trainen en sterker worden.”

“Als Delfine vanavond wint, dan wordt ze de grootste Belgische vrouwelijke bokser aller tijden. Taylor bokst voor één miljoen en Delfine voor 200.000 dollar maar eigenlijk zou Delfine hetzelfde moeten verdienen. Taylor mag dan wel de titels van de WBO, WBA en IBF hebben, maar de belangrijkste van allemaal, de WBC, die is al vijf jaar in handen van Delfine - én zij heeft het betere palmares. Taylor is een grote naam en ze is olympisch kampioene maar als je het puur sportief bekijkt, staat ze volgens mij net een trede onder Delfine. Maar goed, als ze wint, dan blaast Delfine met één zege alle andere resultaten weg.” (lees verder onder foto)

Daniëlla Somers, gewezen IWBF-kampioene, bekent dat ze misschien wat patriottistisch in haar oordeel is, maar geeft Delfine Persoon 60 procent winstkansen. “Het wordt een heel zware kamp voor Delfine, daar is ze zich zelf van bewust, maar ze is goed voorbereid. Maar je kan een tegenstander nog zoveel bestuderen als je wil, pas als je in de ring staat, weet je waar je aan toe bent.”

“Taylor en Delfine houden er een heel verschillende stijl op na. Delfine bokst meer op kracht en conditie, ze gaat altijd naar voor, terwijl Taylor een meer technische stijl hanteert en veel beweeglijker is. Delfine moet ervoor zorgen dat ze Taylor kan vastzetten. Dat het tien rondes zijn, is volgens mij in het voordeel van Delfine. De eerste drie, dat zijn studierondes, om op temperatuur te raken, om technisch en tactisch in het spel te komen. Als Delfine haar hoofd er bij houdt, dan zie ik mogelijkheden.”

“Als Delfine de titel van undisputed champion raakt, is het duidelijk wie de beste is. Met al die verschillende bonden is dat altijd een discussie maar als je de WBC, WBO, WBA en IBF titel hebt - dan is er geen twijfel meer. Als je het dan niet snapt, dan snap je het nooit. Financieel kan dat voor Delfine ook veel betekenen want dan zal ze nog kansen krijgen om voor een grote beurs te vechten. Daarom moet ze deze kans nu echt grijpen. Tot nu heeft ze het financieel altijd zelf moeten dragen en dat maakte dat ze zich niet altijd optimaal kon voorbereiden op een kamp.”

“Boksen in Madison Square Garden - dat is de droom van elke bokser. Ik ben er zeker van dat het haar een boost zal geven, maar ook meer stress, want als je in het voorprogramma van Anthony Joshua bokst, dan krijgt dat vanzelf meer publiciteit. Voor Delfine is dat gewoonweg schitterend.”

“Ik snap ook dat ze bezorgd is over de jury. Ze zegt dat ze een duidelijk knockout zege nodig heeft om te winnen, anders is ze afhankelijk van het besluit van de jury. Delfine bokst nu niet in het hol van de leeuw want Taylor is een Ierse maar in New York woont toch een grote Ierse populatie. Hopelijk wordt het een eerlijke kamp. Als ze een KO kan forceren, dan is er op zijn minst geen twijfel maar in het boksen is het vaak zo dat hoe harder je die KO zoekt, hoe minder snel die komt. Je moet dat opbouwen.”

“Als ze verliest, hoeft dat voor mij geen fin de carrière te zijn voor Delfine. Nu spreekt mijn boksershart maar - shit happens. Ik zou toch mijn geld inzetten op Delfine, ik ga straks 3.000 kaarsjes branden voor haar (lacht). Ik gun het haar echt. Veel mensen hebben geen flauw idee wat Delfine al heeft bereikt in het boksen en wat ze er al voor heeft gedaan. Iedereen kent het belang van de Champions League in het voetbal, terwijl de meesten geen flauw benul hebben van wat Delfine al heeft gepresteerd en dat terwijl ze voltijds werkt bij de politie - het is eigenlijk onvoorstelbaar. En dat allemaal voor een appel en een ei. Nu houdt ze er eindelijk een mooie som aan over maar vergeleken met de beurs van Joshua... die krijgt er nog een nulleke bij, terwijl Delfine er niet minder voor moet doen.” (lees verder onder foto)

Daniel Van de Wiele is als scheidsrechter van december 1980 en heeft dus tonnen ervaring in het boksen. Hij acht Delfine Persoon zeker niet kansloos maar ziet de balans toch in het voordeel van Taylor kantelen: “Geen fifty-fifty, eerder 40-60. Ik twijfel er niet aan dat Delfine sterk is en gemotiveerd zal zijn maar of dat genoeg is? Ik vrees dat, net zoals met Jean-Marc Renard vroeger, haar topkamp wat te laat in haar carrière komt. Volgens mij lag haar piek in 2014, toen ze tegen Farias en Prazak vocht. Delfine heeft al veel en harde kampen gebokst, zoals in 2015 tegen Maiva Hamadouche. Ze is dan ook nog aan haar hand geopereerd - ik vind dat ze haar vroeger niveau niet meer haalt. Van al die zware kampen recupereer je wel maar het is zoals de batterij van je telefoon: in het begin laadt die wel terug tot 100 procent op, maar na een tijdje haalt die maar 80 procent of minder meer. Delfine heeft al 44 kampen op haar teller - dat vrààgt wat van je lichaam. Nu, het is top voor bokssport dat er zoveel aandacht is voor haar titelgevecht en we staan als een blok achter Delfine. Ze kan haar ervaring uitspelen, al heeft Taylor als amateurbokser wel ook veel kampen gedaan. Het wordt een open kamp.”

“Het kan in het voordeel van Delfine zijn dat ze met bokshandschoenen van 8 ounces (oz) boksen. Meestal is dat met tien oz. Het principe is: hoe lichter de handschoen, hoe meer de kracht van de bokser doorkomt. Ook haar gestalte geeft haar een voordeel want de reikwijdte van Delfine is groter.”

“Als ze wint, dan krijgt Delfine kansen op nieuwe lucratieve kampen, wie weet zelfs in België. Er ligt nu al een Engelse op de loer, Chantelle Cameron, om Delfine uit te dagen. Als ze verliest, dan vrees ik dat het gedaan is voor Delfine - die raad zou ik haar toch geven. Wat heeft ze dan nog te bewijzen? Ze heeft al een mooie carrière bij elkaar gebokst. En ze heeft al veel gevraagd van haar lichaam. Ze heeft alles gedaan wat ze kon, ze heeft de hoogste gordel vijf jaar gedragen. Nog één keer een kamp organiseren in België om afscheid te nemen en dan stoppen.”

“Dat ze voor het eerst buiten Europa bokst, dat maakt volgens mij niets uit. In de ring is het man tegen man, dan hoor je het publiek niet meer. Je hoort de mensen beter in een zaal die bijna leeg is dan in een zaal die met 20.000 gevuld is.”

“Dat ze twee maanden ongestoord kon trainen en niet moest werken, is een goede zaak. Zo kon Delfine zich helemaal concentreren op haar kamp. Plus, ze moest het gevecht ditmaal niet zelf organiseren. Die stress van contracten, sponsors en dergelijke, daar had ze geen last van. Het nadeel is dan weer dat ze haar vertrouwde omgeving moest verlaten - hoewel: ik heb sommige boksers béter zien presteren als ze niet voor eigen publiek vechten. De druk op de thuisbokser is soms heel groot.”

“Of haar vrees voor de jury terecht is? Lastige vraag. Ik denk het niet. Ik vraag me ook af: lagen ze daar wakker van toen ze het contract tekenden? Stonden ze op onafhankelijke juryleden die niks met de inrichters van Matchroom Boxing te maken hebben? Want die mannen zwaaien de scepter. Omdat het een Ierse tegen een Belgische is, vermoed ik dat de staat New York vier Amerikanen zal aanduiden, dus ze zijn in theorie neutraal. Als het op punten aankomt, kunnen de drie gordels van Taylor meer doorwegen maar ik ga uit van een correcte jurering. Of Taylor nu wint, of Delfine - wat maakt hen dat uit? Over een week jureren ze ergens anders. Ze zijn erbij gebaat om juiste te jureren want de hele wereld kijkt toe. Bij een slecht oordeel stel je je bloot aan bergen kritiek.”

“Ik verwacht me in elk geval aan een harde kamp, met Delfine die pressie zal voeren en Taylor die meer zal wegdraaien en op techniek punten wil scoren. Zoals gezegd: ik geef Taylor wat meer winstkansen maar het zou in het boksen zeker niet de eerste keer zijn dat de underdog wint.”