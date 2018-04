"De goden van het geweld bevredigd" of "Hij zou gestorven zijn": UFC-kamp krijgt unanieme stempel van een van de 'gevechten van het jaar' Hans Op de Beeck

18 april 2018

15u53 0 Meer Sport Vergeet Conor McGregor. Dustin Poirier is momenteel dé man bij de lichtgewichten in het UFC. In een kamp die in aanmerking komt voor 'Fight of the Year' en na maar liefst 50 trappen tegen zijn been (zie tweets hieronder) klopte hij zijn Amerikaanse landgenoot Justin Gaethje en lijkt hij nu voorbestemd om voor de UFC-titel te vechten tegen Khabib Nurmagomedov.

Dustin Poirier earns his 12th KO in an epic battle against Justin Gaethje pic.twitter.com/el0Yxo7FSc — FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) 15 april 2018

Nadat de baldadigheden van Conor McGregor het weekend ervoor UFC 223 in New York had gedevalueerd, was er zondagnacht in Glendale wel weer sensatie in Glendale tijdens UFC Fight Night. In de populaire klasse van de lichtgewichten kampten Dustin 'The Diamond' Poirier en Justin Gaethje met alles wat ze in zich hadden. In ronde vier kon de ref niet anders dan het gevecht staken om Gaethje van verdere fysieke averij te besparen. "Justin is een echte krijger", aldus Poirier, die nu een record heeft van 23-5 en al zijn 12de knock-out liet optekenen. "Mocht Herb Dean (de scheidsrechter, nvdr) de kamp niet gestaakt hebben, was hij ongetwijfeld gestorven in de octagon."

Here you savages go! Yall wanted to see the damage pic.twitter.com/dNTycpVlra The Diamond(@ DustinPoirier) link

De Amerikaan Gaethje (29) deed zijn bijnaam van 'The Highlight' opnieuw alle eer aan. Of hij maakt het zelf op extreem gewelddadige manier af, of hij gaat de boot in terwijl hij dat probeert. Drie keer kwam hij in actie in het UFC, drie keer was zijn kamp kandidaat voor 'Fight of the Year'. Vooral zijn unieke stijl spreekt tot de verbeelding: hij maakt er steevast een echte vechtpartij van en concentreert zich vooral op trappen tegen het been. Ook zo tegen Poirier, die hij van bij de start bombardeerde met zijn benenwerk. In totaal kreeg Poirier, ook een 29-jarige Amerikaan, maar liefst 50 significante trappen te incasseren (zie tweets hierboven).

Poirier trachtte dicht bij Gaethje te blijven maar antwoordde ook op zijn beurt met zware slagencombinaties. In de derde ronde leek Gaethje het pleit naar zich te trekken, ondanks dat hij een punt in mindering werd gebracht na een tweede por in de ogen. Maar in ronde vier steeg Poirier boven zichzelf uit en toen Gaethje een zoveelste keer met het been aanviel, sloeg hij met een zware linkse vol in het gezicht toe. Gaethje spartelde nog tegen, maar de opeenvolging van slagen die volgen werden hem teveel. TKO.

"Een gevecht voor de geschiedenis", sprak een commentator, terwijl de lof van collega-vechters binnenstroomde via Twitter. Onder andere Andre Fili: "Beide vechters bevredigden de goden van het geweld." (lees hieronder verder)

Both men laid it all on the line. What a war that was. #UFCGledale #warriors Kyle Bochniak UFC(@ KyleBochniak) link

Wow!!! @ufc what a fight, both guys are tough as nails, both guys are monsters. Respect to both @DustinPoirier & @Justin_Gaethje kurt holobaugh(@ KurtHolobaugh) link

Dustin Poirier wins the war, and that was incredible. DAMN. Simon Samano(@ SJSamano) link

It was a great fight, congratulations both. khabib nurmagomedov(@ TeamKhabib) link

Holy shit what a fight. Serious heart by Porier. He's not going to be walking well for a month but it will hurt a little less now #ufc Chris Camozzi(@ ChrisCamozzi) link

Took awhile but Gaethje is trademarked rocked, and now he's done. Holy violence!!! #UFCGlendale pic.twitter.com/SBqWsW0LEa The Spartan(@ EliasTheodorou) link

Justin Gaethje action figure #UFCarizona 😂😂😂 pic.twitter.com/xUHt5vf2wH Derek Brunson(@ DerekBrunson) link

Dustin Poirier is a god damn gladiator. So is Gaethje for that matter. Thank you guys for what you do. #UFC @ufc Corey Graves(@ WWEGraves) link

Poirier heeft nu zeven van zijn laatste acht kampen winnend afgesloten, terwijl die achtste kamp een no-contest was met Eddie Alvarez in UFC 211 vorig jaar in mei. Alvarez pakte toen uit met een illegale kniestoot. Poirier lijkt voorbestemd te zijn om nu voor de titel bij de lichtgewichten te kampen, nadat hij in zijn ongeslagen reeks ook al gewezen kampioen Anthony Pettis klopte. Een claim die Poirier na zijn spectaculaire zege ook wereldkundig maakte. Dan moet hij wel voorbij de nog ongeslagen Khabib Nurmagomedov, de 'Eagle' uit Dagestan die de week ervoor de titel pakte in de lichtgewichten na winst tegen Al Iaquinta. Een kamp die UFC-goeroe Dana White best genegen is, zo liet hij al weten. Zeker omdat het droomgevecht Nurmagomedov - McGregor, waarin de Ier zijn titelriem kan heroveren, wegens de onzekerheid rond 'The Notorious' niet voor meteen lijkt te zijn.