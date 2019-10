Exclusief voor abonnees “De Champions League voor zwemteams”: Timmers dit weekend in nieuwe, lucratieve ISL-competitie Bart Fieremans

17 oktober 2019

07u14 0 Zwemmen Pieter Timmers (31) wacht een druk najaar. Hij behoort met Fanny Lecluyse en Kimberly Buys tot ‘Team Iron’ van superkampioene Katinka Hosszu dat dit weekend zwemt in de gloednieuwe ISL-competitie in Lewisville (Texas). De toppers varen financieel wel bij de zwemrevolutie.

Het is geen briesje, maar een storm die dit jaar in het internationale zwemlandschap waait. Na de nieuwe Champions Swim Series in het voorjaar - drie internationale meetings van wereldbond FINA waarin een kransje topzwemmers beduidend hoger prijzengeld kan rapen - is dit najaar met de International Swimming League (ISL) een nog meer revolutionaire competitie buiten de FINA om gestart. In deze format concurreren vier Europese en vier Amerikaanse teams met elk 24 uitgekozen toppers over zes meetings via een puntensysteem voor een fel begeerde finale in Las Vegas.

