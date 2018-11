‘Dancing’ Dimitri Van den Bergh naar achtste finales op Grand Slam of Darts na zege tegen Mark McGeeney TLB/Belga

13 november 2018

09u23 0 Meer Sport Dimitri Van den Bergh (PDC-37) heeft zich in het Engelse Wolverhampton voor de achtste finales van het Grand Slam of Darts geplaatst. De 24-jarige Antwerpenaar deed dat door Mark McGeeney (WDF-4), vicewereldkampioen bij de BDO, met 5-1 te verslaan. "The Dreammaker" eindigde met een gemiddelde van 98,9 per drie darts, McGeeney met 95,75.

Van den Bergh won eerder met 5-3 van Ryan Searle (PDC-66) en moest nipt met 5-4 de duimen leggen voor wereldkampioen Rob Cross (PDC-3). Hij stoot als tweede in groep H door en neemt het in de achtste finales (best of 19) op tegen Stephen Bunting (PDC-21), die in groep G onder meer de Oostenrijker Mensur Suljovic (PDC-7) achter zich liet. Bij winst wacht hem in de kwartfinales Suljovic, of opnieuw Rob Cross.

Van den Bergh kwalificeerde zich als wereldkampioen jeugd voor het toernooi waarin de beste spelers van de PDC en de BDO elkaar treffen. Hij is de enige Belgische deelnemer.