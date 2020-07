‘Dancing’ Dimi Van den Berg klopt ex-wereldkampioen en staat voor het eerst in zijn carrière in halve finale van een major MXG

24 juli 2020

22u50

Bron: Belga 0 Darts Dimitri Van den Bergh (PDC-26) heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de halve finales van een televisietoernooi, meteen een major dan nog. In de kwartfinales van het World Matchplay darts nam de 26-jarige Antwerpenaar vrijdag in het Engelse Milton Keynes met 16-12 de maat van de 35-jarige Engelsman Adrian Lewis (PDC-14), de wereldkampioen van 2011 en 2012.

Van den Bergh begon erg sterk aan de wedstrijd. Lewis won wel nog het eerste leg, maar vervolgens nam “The Dreammaker” met onder meer een 164 uitworp en vier 180's zes spelletjes op rij voor zijn rekening. De tweede sessie sloot hij af met een 104 uitworp, goed voor een 8-2 voorsprong. In de derde sessie miste onze landgenoot enkele dubbels en kon Lewis zijn achterstand tot vier legs herleiden. Dat werden er twee bij het begin van de vierde sessie. Vervolgens liep Van den Bergh weer zes legs uit. Lewis kwam nog even terug tot drie legs, maar zag dan een aantal missers afgestraft door Van den Bergh, die met een gemiddelde van 99,94 per drie darts en een checkout percentage van 40,54 procent eindigde. Lewis deed het met 96,26 punten en 35,29 procent minder goed.

Ik weet van mezelf dat ik goed bezig ben. Dimitri Van den Bergh

“Ongelooflijk”, reageerde een glunderende Van den Bergh. “Ik weet van mezelf dat ik goed bezig ben. Van bij de start nam ik het initiatief en sloeg ik een kloof. Adrian kon het verschil nog terugbrengen tot drie legs, maar ik speelde mijn eigen spel en hield alles onder controle. Dit is de eerste keer dat ik in een halve finale van een major sta en dat gewoon fantastisch.”

In de halve finales (best of 33) treft Van den Bergh zaterdag de Nederlander Vincent van der Voort (PDC-33) of de Engelsman Glen Durrant (PDC-15). In de andere halve finale staan de Engelsman Michael Smith (PDC-4) en de Schot Gary Anderson (PDC-8) tegenover elkaar. De finale wordt zondag naar een best of 35 legs gespeeld. De toernooiwinnaar strijkt 150.000 pond (165.000 euro) op, de runner-up 70.000 pond (77.000 euro). Als halvefinalist is Van den Bergh al zeker van 50.000 pond (55.000 euro).