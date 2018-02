'Crimineel bloedbad' in het UFC krijgt nog staartje: "Dat ik jou nooit nog in de octagon zie" Hans Op de Beeck

05 februari 2018

07u30 0 Meer Sport Geen reclame voor het UFC en de nieuw opgerichte flyweight division (125 pounds of 56,5 kilogram) het voorbije weekend. In het Noord-Braziliaanse Belem, waar met UFC 215 het eerste buitenlandse event van het jaar plaatsvond, kreeg thuisvechtster Priscilla Cachoeira er zo hard en vooral zo lang van langs, dat scheidsrechter Mario Yamasaki achteraf zelfs door UFC-goeroe Dana White fors in vraag werd gesteld. 'Pedrita' moest, in wat door commentatoren beschreven werd als een "crimineel bloedbad", 203 slagen incasseren en blijft achter met een meniscusletsel.

TAP CITY! Valentina Shevchenko puts on an absolutely dominant performance and submits Priscila Cachoeira at #UFCBelem! https://t.co/pnRJ69rxMn FOX Sports: UFC(@ UFCONFOX) link

Valentina Shevchenko versus Priscilla Cachoeira, nochtans een van de main cards van de avond in Belem, werd vooraf bestempeld als een eenzijdige kamp. De 'Bullet' uit Kyrgizië had een record van 14-1, tot ze in de bantams twee keer nipt verloor van Amanda Nunes, een topvechtster wat groter dan haar, waarop ze voor de lichtere flyweights kiest om een gooi te doen naar de wereldtitel. De Braziliaanse Cachoeira maakte haar debuut in het UFC en dat zal ze niet gauw vergeten. Al snel kreeg ze een elleboog net boven het oog te verwerken en bloedde ze hevig. Halfweg ronde twee zat Shevchenko al aan 129 uitgedeelde slagen, 'Pedrita' aan welgeteld eentje. Cachoeira kreeg de rammeling van haar leven en was niet bij machte zich te verdedigen. Pas in het slot van die tweede ronde kwam er een einde aan de slachtpartij via een rear naked choke.

Priscilla Cachoeira, you showed so much heart and toughness in that fight. I’m honored to have you fight in the UFC. Unfortunately the ref is there to protect you and Mario DID NOT do that. This isn’t his first disgusting performance in the octagon. Another unfortunate thing is that i can’t do anything about I️t only the Brazilian commission can and i am hoping after this scary, incompetent showing he hopefully will never set foot in that Octagon again. Strikes landed was 230-3. Een foto die is geplaatst door null (@danawhite) op 04 feb 2018 om 06:59 CET

"Flyweight division, zeg goeiedag tegen je ergste nachtmerrie", sprak de commentator, refererend naar Shevchenko toen die haar armen de lucht instak. Om dan toch maar even te checken hoe het haar opponente verging. Niemand die achteraf kon verklaren waarom referee Yamasaki geen vroegtijdig einde aan de kamp maakte. Zelfs UFC-goeroe Dana White mengde zich via Instagram in de debatten. "Priscilla Cachoeira, je toonde een groot hart te hebben en een ijzeren wil. Het is een eer je in de UFC te hebben. Spijtig genoeg is de ref er om je te beschermen en deed Mario dat niet. Dit is niet de eerste wansmakelijke prestatie in de octagon. Spijtig genoeg kan ik er niets aan doen - dit ligt in de handen van de Braziliaanse afdeling, maar ik hoop dat ik jou na deze angstige en incompetente vertoning nooit meer in de octagon zal zien."

Shaw on Yamasaki: We’ll be working with the commission to make sure a situation like that doesn't happen again. #UFCBelem MMAFighting.com(@ MMAFighting) link

De manager van Cachoeira liet weten geen wrok te koesteren tegen de scheidsrechter, maar stelde wel dat zijn pupil al in ronde één de ligamenten en meniscus van de rechterknie scheurde. Als bij wonder kwam ze er verder zonder ernstige blessures vanaf. Al blijft de kans bijzonder klein dat ze naar knie-operatie dit jaar nog in actie komt.