“Corrupt. Maffioos. Verkocht”: onze vrouw in New York zag hoe het boksen zich zaterdag (alweer) geen dienst bewees Valerie Hardie in New York

03 juni 2019

06u39 12

Corrupt. Maffioos. Verkocht. Dat is, in een notendop, hoe de beslissing van de jury zaterdag werd getypeerd om Katie Taylor en niet Delfine Persoon als winnares uit te roepen. Het boksen bewees zich daar (alweer) geen dienst mee. En dat is jammer, want aan Persoon en Taylor lag het niet.

Zij vochten hun Fight of the Century in wat volgens veel kenners reclame voor het boksen was.

Het boksen sleept die kwalijke reputatie al jaren met zich mee. Met z’n wirwar aan bonden, schimmige rankings en miljoenendeals leent het zich ook uitstekend voor matchfixing. Het stelt zich bloot aan bedenkelijke gokpraktijken - dat is al voldoende gedocumenteerd. Boksen, zo constateerde de clan Persoon al, dat gaat en draait om geld. Veel geld. Miljoenen op de rekening. Dan ben je wel bereid om een klein percentage af te staan aan een jurylid - of twee.

Wie zal het zeggen?

De regie is in handen van almachtige promotoren. Dat was al in de dagen dat Don King nog de scepter zwaaide en dat is nu niet anders met Eddie Hearn bij Matchroom Boxing. Zij gaan hun kip met de gouden eieren niet slachten. Atleten zoals Katie Taylor brengen gegarandeerd miljoenen in het laatje aan sponsoring en tv-rechten - daar draag je goed zorg voor. Dat je én inrichter én belanghebbende partij bent, dat is vragen om problemen, dat lijkt ethisch niet uit te leggen.

Finaal zijn de boksers er de dupe van. Al dat trainen, dat afzien en incasseren - wat baat het als je eenvoudigweg genaaid kan worden? In de sport moet de beste winnen. Dat was zaterdag niet het geval. Het was een titelgevecht waarmee het boksen punten kon scoren. Het tegendeel was waar: wie gelooft dat boksen nog?