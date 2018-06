"Coach, ik wil lopen maar ik ben blind": video met ridicule praktijken van populaire UFC-vechter om vlak voor kamp veel kilo's te verliezen choqueert Hans Op de Beeck

08 juni 2018

07u30 0 Meer Sport Een video van een populaire Engelse UFC-vechter die enkele dagen voor zijn kamp op extreme wijze gewicht verliest, zorgt voor ophef in het Mixed Martial Arts (MMA). Op een gegeven moment is Darren Till door het vochtverlies zelfs tijdelijk blind. Een regelwijziging dringt zich op.

De MMA-wereld reageert met afschuw op bovenstaande video van Darren Till (25), die in de twee dagen voor de weging probeerde vijf kilogram kwijt te spelen. De extreme inspanningen van de UFC-vechter uit Liverpool, razend populair over het Kanaal, werden gefilmd door zijn sponsor Paddy Power. Aanvankelijk stond de volledige film als een 'behind the scenes'-video ook op YouTube, maar zowel Till als het Ierse gokbedrijf besloten die te verwijderen. Uiteindelijk faalde 'The Gorilla' in zijn opzet en woog hij nog 1,6 kilogram te veel voor de kamp in de welterweights. Maar zijn tegenstander, de Amerikaan Stephen 'Wonderboy' Thompson ging toch akkoord om te vechten. Op voorwaarde dat hij 30% van de gage van Till opstreek en dat hij het maximumgewicht, 85 kilogram, niet overschreed. Na een spannende kamp trok Till in zijn thuisstad toch nog nipt aan het langste eind in UFC Fight Night 130.

Maar de praktijken die Till toepaste om af te vallen, zijn naast weerzinwekkend ook ronduit gevaarlijk. Nadat hij vrijdagavond 50 minuten loopband, met meerdere lagen kledij aan, liet opvolgen door het nodige bokswerk, legde hij zich volledig met handdoeken ingewikkeld 20 minuten lang onder een dik dekbed. Vervolgens trok hij -steeds in het bijzijn van een team van een zevental man sterk- zich 45 minuten lang terug in de sauna. Een eerste weging leverde een gewichtsverlies van 2,5 kilogram op, waarna hij weer de sauna introk. Het was daar dat het een eerste keer mis ging en Till half het bewustzijn verloor. In de video bovenaan (2'39") zien we hoe de Engelsman al kruipend de sauna verlaat. Aan zijn videoteam liet hij weten dat ze de volgende ochtend om 5u 's morgens weer paraat moesten staan. Niets gegeten, gedronken of geslapen, zette hij zich opnieuw op de loopband. Maar toen ging het een tweede keer mis (2'49"). Till kon niet meer op de benen staan en was zijn zicht meerdere malen volledig kwijt door de dehydratatie.

Maar zelfs dat deed Till of zijn team niet aan de noodrem trekken. Hij trok daarna nogmaals richting sauna en koos ook voor een darmspoeling. "Zo hard wou ik dat gevecht", sprak Till achteraf. "Dat ik uiteindelijk niet onder het gewicht zat, daar schaam ik me echt voor. Het voelt niet goed, zelfs niet nu ik toch nog gewonnen ben. Ik ben een prof. Zelfs al ben ik een zware jongen voor mijn gewichtsklasse, ik moet dat beter onder controle leren krijgen." (lees hieronder verder)

This is an incredibly disturbing video, and this is just what is being made public. Imagine what isn’t being shown. Weight cutting continues to be the biggest (and scariest) issue in the sport. https://t.co/ZgXodViWNu Ariel Helwani(@ arielhelwani) link

Darren Till's weight cutting video is scary, but I doubt the UFC does anything about it. The footage of Cris Cyborg's attempt to make 140 was brutal and nothing happened. Guilherme Cruz(@ guicruzzz) link

Watch this video, documenting Darren Till's weight cut last weekend in Liverpool. This is mad. What are we doing? https://t.co/ZCZJihUGoa Brett Okamoto(@ bokamotoESPN) link

Have a hard time believing fighter health and safety is the top priority for the UFC and athletic commissions after watching that Darren Till video. The culture needs to change. Trent Reinsmith(@ TrentReinsmith) link

MMA-officials zijn vooral kwaad op het team rond Till, dat hem toeliet zo'n grote risico's te nemen. "Ik sta perplex wanneer ik zie dat zeven mannen hem zo diep doen gaan, tot op het punt dat hij niet meer kan zien", aldus een MMA-bobo. "Zij zouden geschorst moeten worden. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer er een dode valt. Niet tijdens de kamp, maar tijdens die 'weight cutting'. Dan gaan we een moeder en vader zien die hun kind kwijtspelen voor zoiets dom."

Het is zeker niet de eerste keer dat extreem gewichtsverlies enkele dagen voor de officiële weging leidt tot levensgevaarlijke toestanden in het MMA/UFC. In januari kreeg Uriah Hall nog een kleine beroerte en hartaanval toen hij het gewicht van zijn klasse nastreefde in UFC Fight Night 124. Bovendien kampt de sport de laatste tijd ook steeds meer met atleten die met overgewicht op het moment van de weging verschijnen. Geen promotie, niet voor de kooivechters en niet voor de sport. Daarom is UFC-goeroe Dana White van plan de regels opnieuw aan te passen. In 2016 had hij twee wegingen in het leven geroepen, een officiële tussen 9 en 11u 's morgens en een officieuze in de namiddag om de fans te plezieren. Het idee achter die vervroegde eerste weging was om de vechters zo meer tijd te gunnen om weer aan kracht te winnen en zich goed te voelen voor de kamp. In de praktijk kwam het er echter op neer dat er amper geslapen werd in de nacht voor de weging en in die kortere tijdsspanne de gezondheid nog meer in gevaar kwam.