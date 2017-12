'Bradley Forever': hartverscheurend verhaal dat Engeland lang in de ban hield, kent geen happy end Hans Op de Beeck

09u00 11 rv Meer Sport Er werd dit jaar in de internationale sportwereld gerouwd om Cheick Tioté en Michele Scarponi, terwijl ook het intrieste lot van Abdelhak Nouri beroert. Sportief afscheid namen we op emotionele wijze van Totti, Buffon en Kaka (zie de video's onderaan). Maar één verhaal greep in 2017 regelrecht naar de keel: dat van het Engelse kereltje Bradley Lowery.

Al bijna vijf jaar vocht Bradley Lowery tegen een agressieve vorm van kanker. Het jongetje was amper anderhalf toen de diagnose werd vastgesteld en op 7 juli verloor hij op zijn zesde de strijd tegen de ziekte. Bradley werd begraven in de St Joseph kerk in Hartlepool en dat liet niemand onberoerd. Ook zijn goeie vriend en toenmalig Sunderland-spits Jermain Defoe hield het niet droog.

Jermain Defoe

Bradley was enorme fan van Sunderland en Jermain Defoe, die nu voor Bournemouth speelt maar de voorbije jaren voor de 'Black Cats' uitkwam. Defoe en Bradley werden enorm goede vrienden doorheen de strijd van het jongetje. De gewezen international bleef hem altijd steunen en Bradley beleefde ondanks zijn ziekte enorm mooie momenten bij de fans en spelers van Sunderland. Een geëmotioneerde Jermain Defoe verliet daarom ook vroegtijdig zijn trainingskamp van Bournemouth, om de begrafenis van de kleine Bradley bij te wonen.

pro shots Bradley met Sunderland-spits Jermain Defoe.

REUTERS Romelu Lukaku nam in januari van 2017 Lowery nog mee het veld op.

REUTERS

Het werd een zeer emotionele en droevige ceremonie. De kist van de kleine Bradley werd in een koets met witte paarden tot aan de St Joseph kerk gereden. De kist was versierd in de kleuren van Sunderland en met een foto van het Stadium of Light. Familie, vrienden en fans waren massaal aanwezig en droegen een Sunderland-shirt met op de achterkant 'Bradley Forever' en het nummer zes, de leeftijd van Bradley. Ook superhelden zoals Batman, Spiderman en Captain America brachten een laatste groet.

Er doken enorm veel mooie en ontroerende filmpjes op ter nagedachtenis van de kleine Bradley, die voor altijd een symbool zal blijven voor doorzettingsvermogen en moed.

Franky rouwt om Scarponi

Eind april werd de wielerwereld opgeschrikt door de dood van Michele Scarponi. De renner van Astana overleed na een aanrijding op training. Op de plek werden meteen bloemen neergelegd en een opvallende bezoeker was Franky, de papagaai die af en toe Scarponi vergezelde op training. Hij was meegekomen met zijn baasje, een buurman van Scarponi.

RIP Tioté

Cheick Tioté overleed begin juni op amper 30-jarige leeftijd. De Ivoriaan zakte op training bij zijn Chinese club BJ Enterprises in elkaar na een hartfalen, latere hulp kon niet meer baten. Hij overleed bij aankomst in het ziekenhuis. De komende dagen moet de precieze doodsoorzaak duidelijk worden. Tioté had een verleden bij onder meer Anderlecht en Newcastle United en kreeg een massaal bijgewoonde begrafenis in de Ivoriaanse hoofdstad Abidjan.

Stay Strong Appie

De 20-jarige Ajacied Abdelhak 'Appie' Nouri belandde met ernstige hersenschade in het ziekenhuis nadat hij tijdens een oefenduel met Werder Bremen in Oostenrijk ineenstortte met hartritmestoornissen. Zijn familie omschreef de situatie van Nouri eind oktober als "stabiel, met zelfstandige hartslag en ademhaling".

Lang leve de koning van Rome

Op zijn veertigste nam Francesco Totti eind mei afscheid van het voetbal. In 'zijn' Stadio Olimpico sprak de iconische aanvaller van AS Roma in het bijzijn van zijn gezin de fans geëmotioneerd toe na de partij tegen Genoa en maakte hij een ereronde.

Long live the King...



786 Roma games

307 goals

Six trophies



Francesco Totti: The King of Rome!

Ciao Gigi

Met de niet-kwalificatie van Italië voor het WK 2018 kwam er ook een abrupt einde aan de internationale carrière van Gianluigi Buffon. De legendarische doelman van Juventus en de Squadra Azzurra nam meteen na de teleurstellende draw tegen Zweden (0-0) op het veld van San Siro op emotionele wijze afscheid van de Italiaanse ploeg.

Afscheid Kaka

Voetballegende Ricardo Kaka heeft eerder deze maand laten weten zijn aflopende contract bij MLS-club Orlando City niet te verlengen. De 35-jarige Braziliaan, winnaar van de Gouden Bal in 2007, speelde de voorbije drie seizoenen voor Orlando. Over zijn toekomstplannen blijft hij vaag. "Ik haal geen plezier meer uit het voetballen, doordat ik na het spelen van een wedstrijd altijd pijn voel. Mijn lichaam wil niet echt meer, en op de leeftijd van 35 jaar wordt het steeds moeilijker om telkens weer te herstellen", vertelde hij.