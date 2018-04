'Blanke figurant' ging na Spelen door diepe dalen door zijn rol op één van meest controversiële sportfoto's ooit (maar na z'n dood krijgt hij toch wat hij verdient) TLB

28 april 2018

07u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport De podiumceremonie na de finale van de 200 meter op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico moet één van de meest controversiële huldigingen uit de geschiedenis van de sport geweest zijn. Goudenmedaillewinnaar Tommie Smith en nummer drie John Carlos, twee Amerikanen met een donkere huidskleur, voerden toen voor de ogen van de hele wereld de de 'Black Power'-groet uit, uit protest tegen de discriminatie van zwarten in de Verenigde Staten. En ook de rol van de nummer twee, de Australiër Peter Norman, was allerminst onbesproken.

Norman steunde zijn collega's immers, en dat was in die tijd allerminst een sinecure. Hij stak tijdens de podiumceremonie een badge op met de tekst "I’ll stand with you" en steunde op die manier dus de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Een moedige daad, die Norman echter ook flink wat miserie opleverde. Hij groeide uit tot een verschoppeling van de sport en werd door de blanke Amerikaanse atleten flink op de korrel genomen.

Smith en Carlos werden in 1968 na de podiumceremonie meteen uit het atletendorp gezet en in Amerika werden ze zelfs met de dood bedreigd. Norman kreeg naast een boete ook tonnen kritiek over zich heen. En eigenlijk had hij ook meteen zijn eigen sportieve carrière gehypothekeerd. Dat bleek onder meer in 1972. Norman kwalificeerde zich eenvoudig voor de Spelen van dat jaar, maar het Australisch Olympisch Comité (AOC) besliste om hem thuis te laten.

Jarenlang ging Norman, in binnen- en buitenland, door diepe dalen. Maar hij bleef wel altijd contact houden met Smith en Carlos. Tot Norman in 2006 op 64-jarige leeftijd overleed na een hartaanval. Zijn twee kompanen kwamen naar de begrafenis en hielpen zelfs bij het dragen van de doodskist. "We wisten dat wat we in 1968 zouden doen, de sport zou overstijgen", zei Carlos recent. "Toen we Norman op de hoogte brachten van ons plan, gaf hij meteen aan dat hij ons zou steunen. Ik zag liefde in zijn ogen. Hij deinsde op geen enkel moment terug."

Verontschuldigingen

In Carlos' ogen is Norman een ware held, maar in eigen land duurde het veel langer vooraleer de man die status kreeg. In 2012 opperde het Australisch parlementslid Andrew Leigh dat Norman en zijn familie verontschuldigingen verdienden voor de manier waarop de atleet werd behandeld.

Het AOC gaf recent aan dat Normans solidariteit met de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging niet de oorzaak was voor zijn niet-selectie voor de Spelen 1972. Maar huidig voorzitter John Coates gaf wel toe dat de organisatie hem veel sneller in de armer had moeten sluiten. En dat is het AOC nu, bijna vijftig jaar na datum ook van plan. Norman zou binnenkort postuum de hoogste eer binnen de AOC te beurt vallen, voor de "uitzonderlijke" moed die hij in 1968 getoond heeft door een standpunt in te nemen.

Carlos juicht dat alvast toe. "Er is niemand in Australië die het meer verdient dan Norman geëerd, herkend en gerespecteerd te worden dan Peter Norman. Hij was bezorgd om het lot van zijn medemens, had een mooi karakter, was sterk en niet te beroerd om zich op te offeren voor de goede zaak."