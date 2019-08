“Belgische” inbreng op het WK basket Dave Bastiaenssen

30 augustus 2019

De “Belgische” bijdrage op het WK blijft beperkt tot twee spelers. Het Antwerp Giants duo Ibrahima Fall Faye en Owen Klassen maakt deel uit van de selectie van respectievelijk Senegal en Canada. Beide ploegen zitten in groep H en staan op donderdag 5 september tegenover elkaar.

Verschillende spelers en een coach met een Belgisch verleden maken hun opwachting op het WK. Mateusz Ponitka speelde twee seizoenen bij Oostende en is één van de speerpunten van de Poolse ploeg. Salah Mejri en de genaturaliseerde Amerikaan Michael Roll, voormalige ploegmaats bij Antwerp Giants, mikken na de Afrikaanse titel in 2017 nu met Tunesië op een plaats in de tweede ronde.

Nick Nurse, de coach van Canada die vorige zomer met Toronto Raptors de NBA-titel pakte, maakte ooit een korte interim bij Oostende.

Overzicht spelers met een Belgisch verleden

Groep A: Polen: Mateusz Ponitka (ex-Oostende) en A.J. Slaughter (ex-Bergen).

Groep B: Nigeria: met Ben Uzoh (ex-Aalstar).

Groep C: Puerto Rico: Javier Mojica (ex-Oostende). Tunesië: Michael Roll (ex-Antwerp Giants) en Salah Mejri (ex- Antwerp Giants).

Groep D: Filipijnen: Stanley Pringle (ex-Leuven).

Groep E: Tsjechië: Jaromir Bohacik (ex-Leuven) en Pavel Pumpria (ex-Charleroi).

Groep F: Nieuw Zeeland: Rob Loe (ex-Limburg United).

Groep H: Senegal: Ibrahima Fall (Antwerp Giants); Canada: Owen Klassen (Antwerp Giants) en coach Nick Nurse (ex-Oostende).

WK basket

Groepen:

Groep A: Ivoorkust, Polen, Venezuela, China.

Groep B: Rusland, Argentinië, Zuid-Korea, Nigeria.

Groep C: Spanje, Iran, Puerto Rico, Tunesië.

Groep D: Angola, Filipijnen, Italië, Servië.

Groep E: Turkije, Tsjechië, USA, Japan.

Groep F: Griekenland, Nieuw-Zeeland, Brazilië, Montenegro.

Groep G: Dominicaanse Republiek, Frankrijk, Duitsland, Jordanië.

Groep H: Canada, Senegal, Litouwen, Australië.

*De top-twee van elke groep gaat door naar de tweede groepsfase. De 16 overgebleven ploegen worden verdeeld over vier groepen van vier. De beste twee van elke groep kwalificeren zich voor de kwartfinale. Van dan is er rechtstreekse uitschakeling.