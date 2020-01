Antwerp Giants pakt uit met stuntzege tegen AEK ODBS

08 januari 2020

23u01

Bron: Belga 0 Basketbal Antwerp Giants heeft op de tiende speeldag in de Champions League basketbal voor een stuntzege gezorgd. In eigen huis haalden de Antwerpenaren het met 71-63 (rust: 39-35) van het Griekse AEK Athene, de leider in groep B.

De Antwerpenaren van coach Christophe Beghin grepen in eigen huis onder impuls van Hans Vanwijn (negen punten en negen rebounds) de tegenstander meteen bij de keel, wat resulteerde in een 26-21 voorsprong na het eerste kwart en een 39-35 bij de rust. Na de pauze hield de thuisploeg vlot stand en was de stuntzege een feit, waardoor zelfs de play-offs nog mogelijk zijn in deze Champions League.

Voor Antwerp was het weliswaar pas de derde zege in deze groepsfase. Met dertien punten staan ze zevende op acht teams. AEK blijft na zijn derde nederlaag met zeventien punten leider. De eerste vier stoten door naar de achtste finales. Komende week dinsdag gaat Antwerp op bezoek bij het Duitse Rasta Vechta.

Derde verlies op rij Spirou Charleroi

Spirou Charleroi van zijn kant heeft op de derde speeldag van de tweede ronde in de FIBA Europe Cup basket bij de mannen in eigen huis met 90-97 verloren van het Duitse Medi Bayreuth. Onder meer dankzij uitblinker Speedy Smith (20 punten, 10 rebounds en 10 assists) schoot de thuisploeg in de Spiroudôme stevig uit de startblokken en zetten ze de bezoekers uit Duitsland al snel op een 26-21 achterstand. Bij de rust was Bayreuth echter al langszij gekomen (44-44), na de pauze was er geen houden meer aan en liepen de Duitsers uit tot 53-68. Een eindspurt leverde nog amper een achterstand van twee punten op (78-80), maar dichter kwamen de Karolo’s niet en zo ging de zege naar de bezoekers.

Met drie nederlagen na evenveel speeldagen blijft Spirou laatste in de groep. Op woensdag 22 januari spelen ze gastheer voor het Portugese Benfica. De top twee van elke groep stoot door naar de kwartfinales