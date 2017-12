"Als je niet won, negeerde Jean-Marie Dedecker je": Belga Sport brengt het verhaal achter het glansrijke EK judo in 1997 LPB

11u18 0 rv Jean-Marie Dedecker. Meer Sport Aflevering 4 van Belga Sport handelt over één van de meest memorabele momenten in de geschiedenis van het Belgische judo: het EK van 1997 in Oostende. Het succesteam van bondscoach Jean-Marie Dedecker verovert voor eigen volk liefst zes gouden en drie bronzen medailles, 20 jaar later nog altijd een record. “Als je ruzie maakt met de hele wereld, moet je gelijk krijgen”, zegt Dedecker in volle euforie, terwijl zijn atleten op de tatami een rondedans inzetten. “Het is niet voldoende van gelijk te hébben. En vandaag krijgen we gelijk.”

De reportage laat tal van ex-judoka’s die er in Oostende bij waren aan het woord. Die schetsen een beeld van Dedecker als harde, onverbiddelijke coach. “Als je niet won, dan negeerde hij je. Dat je goed aanvoelde: je hoort er niet bij als je verliest”, zegt Johan Laats, die in Oostende voor het eerst goud pakte op een groot toernooi. Ook olympisch kampioene Ulla Werbrouck, die jarenlang mee het succesverhaal onder Dedecker schreef, spreekt zich in die zin uit. “Jean-Marie was een slechte verliezer. Als ik verloor, verloor hij evenzeer mee. Maar op dat moment heb je iemand nodig om je er weer bovenop te helpen. Dan duwde hij net nog wat harder, zodat je nog een keer kopje onder ging.”

De boodschap van Dedecker is dus duidelijk: alleen goud is goed genoeg. Dat kréég hij ook van zijn pupillen in Oostende, liefst zes keer zelfs. Harry Van Barneveld kijkt dan ook met een kwinkslag terug op dat zo succesvolle EK. “Ik denk dat Jean-Marie daarna een week ‘ne stijve’ heeft gehad, dat kan niet anders”, luidt het grijnzend.

Het EK in Oostende betekende een absoluut hoogtepunt voor Dedecker en zijn judoka’s, maar ook een onvermijdelijk keerpunt. Sommige judoka’s zijn over hun top, woelwater Dedecker heeft in de loop der jaren tegen heel wat schenen gestampt en vijanden gemaakt. In 2000 krijgt hij zijn ontslag als nationaal trainer. Enkele judoka’s boeken de jaren nadien nog sprekende resultaten, maar van een succesvolle structuur en een team is geen sprake meer.

