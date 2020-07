‘Akkoord is dichtbij’: Delfine Persoon krijgt voorstel op herkansing tegen Katie Taylor VH

06 juli 2020

11u40 2 Meer Sport Meer dan een jaar moest ze erop wachten maar Delfine Persoon kreeg eindelijk een voorstel om terug met Katie Taylor in de clinch te gaan. Of de 35-jarige bokser er ook zal op ingaan, dat valt nog af te wachten.

Op 1 juni 2019 werd Delfine Persoon bestolen in New York. In Madison Square Garden nam Katie Taylor haar de WBA-wereldtitel af door een wel erg omstreden zege. Persoon en haar trainer Filiep Tampere hoopten dat er snel een rematch zou komen maar daar leken Taylor en haar promotor Eddie Hearn niet erg op gebrand. De Ierse heeft nu alle belangrijke titels bij de lichtgewichten in handen - die wil ze niet zomaar afstaan. Ze planden een gevecht met de Portoricaanse Amanda Serrano voor 2 mei in de Manchester Arena maar het coronavirus zorgde voor uitstel - 22 augustus zou de nieuwe datum worden, de tuin van Hearn in Essex de nieuwe locatie.

Serrano, die in New York resideert, heeft evenwel geen zin om naar Engeland te reizen en daar zonder enige sparring aan te treden. Ze was er ook niet mee gediend dat Hearn meteen tien procent van haar beurs afdeed omdat er geen inkomsten uit ticketing zou komen - in Essex zal er geen publiek zijn. Het resulteerde in een rondje kibbelen op twitter en met de afzegging van Serrano, die bovendien werd uitgenodigd voor de realityshow ‘Exatlón’, waar de winnaar 200.000 dollar kan verdienen. En zo zat het kamp-Taylor plots met een probleem. In hun zoektocht naar een vervangster kwamen ze dan uit bij Delfine Persoon, die tot dan nog niets van Hearn had gehoord.

“Ik ben gewonnen voor een gevecht met Delfine Persoon," zei Eddie Hearn aan IFL TV. “We deden haar drie contractvoorstellen. Een akkoord is dichtbij. Katie wil tegen haar boksen omdat sommige mensen eraan twijfelen dat ze die kamp in New York won. Eigenlijk is dat een gevecht dat een uitverkochte arena verdient maar in die wereld leven we helaas niet meer. Maar als je een bokser bent, als je om je nalatenschap en palmares geeft, dan moet je je aanpassen. Dan moet je ervoor gaan.”

Delfine Persoon mag voorlopig niets zeggen over het voorstel. Pas als het contract in kannen en kruiken, mag ze de pers te woord staan. Afwachten dus.

