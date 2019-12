“Adembenemend”: fenomenale Dimitri Van den Bergh walst met hoogste gemiddelde over Engelsman op WK darts XC

22 december 2019

00u08 12 Darts Dimitri Van den Bergh heeft zich geplaatst voor de derde ronde op het PDC WK darts. En hoe. De Antwerpenaar, die een bijzonder hoog niveau haalde, maakte korte metten met Josh Payne: 3-0. Onze 25-jarige landgenoot gooide een gemiddelde van bijna 105 punten, het hoogste gemiddelde van dit WK tot dusver.

Dimitri Van den Bergh produces the highest average of the World Championship so far (103.81) in his impressive win over Josh Payne. pic.twitter.com/YHAGDjOjEE PDC Darts(@ OfficialPDC) link

Dimitri Van den Bergh verscheen net na een nieuwe stunt van Fallon Sherrock op het podium in Alexandra Palace. Het publiek was duidelijk nog onder de indruk van die sensationele overwinning van de vrouwelijke dartster. Het hoogtepunt in Londen was achter de rug. Dat was merkbaar bij de opkomst van ‘Dancing Dimi’ in ‘Ally Pally’ - de sfeer was gezakt.

Van den Bergh -die rechtstreeks geplaatst was voor de tweede ronde- keek de Engelsman Josh Payne in de ogen, de nummer 45 op de wereldranglijst. Onze 25-jarige landgenoot gooide een hoog gemiddelde. 109,09 na set twee. ‘t Zal u dan ook niet verbazen dat Van den Bergh de eerste twee sets in de wacht sleepte.

“Breathtaking”, klonk het bij de Engelse commentatoren. Adembenemend. Payne deed wat hij kon, maar kwam duidelijk tekort. Ook al speelde hij niet slecht. Van den Bergh was gewoon subliem. 3-0, een simpele zege voor ‘The Dreammaker’. Na drie sets klokte hij af op een gemiddelde van bijna 105 punten, het hoogste van dit WK tos dusver. In de derde ronde wacht Luke Woodhouse. Wat als de Belg dit niveau kan aanhouden?

In amongst all this history, Dimitri Van den Bergh is going crazy on stage and averaging 109 as he takes the second set. pic.twitter.com/gtbL9awX7W PDC Darts(@ OfficialPDC) link

Dimitir Van den Bergh is on fire here! The Belgian is averaging 109.09 as he doubles his lead. PDC Darts(@ OfficialPDC) link