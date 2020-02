“100 miljoen dollar om die idioot opnieuw in elkaar te slaan? Da’s niet rationeel”: Khabib heeft geen trek in rematch tegen McGregor YP

05 februari 2020

16u27

Bron: Daily Mail, TMZ 0 MMA Khabib Nurmagomedov heeft nog maar eens aangegeven dat hij weinig zin heeft in een rematch tegen Conor McGregor. Zelfs 100 miljoen dollar kan de Rus niet overtuigen, zo liet hij duidelijk verstaan op een persconferentie in zijn thuisstad Dagestan.

“Het verbaast me dat mensen me zelfs vragen stellen over een rematch”, aldus Khabib, wanneer hem gevraagd werd of hij iets ziet in een nieuw gevecht tegen McGregor. “Ik heb gedaan wat ik wou met hem, ik heb hem zelfs tot opgeven gedwongen. Iedereen heeft gezien wat er met hem gebeurd is, ik domineerde het gevecht van begin tot einde. Waarom hebben we het dan over een rematch? Het draait alleen maar om geld.”

De voorbije dagen had Ali Abdelaziz, de manager van Khabib, zich al uitgelaten over een eventueel nieuw treffen tussen de twee rivalen. Steenrijke sjeiks zouden 100 miljoen dollar willen neertellen om het gevecht te kunnen laten doorgaan in Saoedi-Arabië, maar toen een journalist dat cijfer ter sprake bracht was Khabib erg duidelijk. “Waarom heb ik zoveel geld nodig? Er zijn zoveel organisaties die het beter kunnen gebruiken. Laat de UFC het geld aan dat soort dingen spenderen, als ze toch niet weten wat er anders mee te doen. Maar 100 miljoen dollar geven om mij nog eens tegen McGregor te laten vechten? Ik denk niet dat dat rationeel is.”

In oktober 2018 gingen Nurmagomedov en McGregor al eens de strijd aan, met als inzet de wereldtitel bij de lichtgewichten van vechtbond UFC. De Russische titelverdediger won het gevecht, dat na afloop ontaardde in een massale vechtpartij in de zaal tussen beide kampen. Nurmagomedov werd toen voor negen maanden geschorst, McGregor voor zes.

Nog op de persconferentie van Khabib kwam zijn komende gevecht, op 18 april tegen Tony Ferguson, aan bod. “Dat wordt een stevig duel. De laatste anderhalve maand ben ik dag en nacht aan het trainen geweest. Ik verkeer in uitstekende vorm en ik zit op schema, 70 dagen voor het gevecht. Ik voel me fantastisch.”