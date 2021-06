Mbappé, die steun krijgt van Pelé, biedt zijn excuses aan: “Ik heb gefaald”

Kylian Mbappé had er al geen geweldig EK opzitten toen hij achter de bal ging staan voor de beslissende strafschop. De superster van PSG - nog altijd maar 22, laat ons dat niet vergeten - kwam nog niet tot scoren en liet ook tegen Zwitserland een wenkende kans liggen in de verlengingen. Daarnaast schoot de spits zes keer richting doel, maar geen enkele keer binnen het kader. Hij won slechts twee van z’n acht duels en geen enkele van z'n vijf voorzetten bereikte een ploegmaat.

In de strafschoppenreeks nam Mbappé z'n verantwoordelijkheid, maar hij zag zijn elfmeter gekeerd door Yann Sommer. Na de wedstrijd bood Mbappé op Twitter z’n excuses aan. “Het is moeilijk om de pagina om te draaien. Ik ben diep ontgoocheld omdat we onze doelen niet hebben bereikt. Het spijt me dat ik die penalty heb gemist. Ik wou het team helpen, maar heb gefaald. Ik besef dat de fans ontgoocheld zullen zijn, maar ik wil hen toch bedanken voor de steun. Het belangrijkste is om de rug te rechten voor de volgende afspraken. Proficiat, Zwitserland.”

“Kylian moet zich niet schuldig voelen”

Het Franse wonderkind was gisteren dus plots de antiheld bij de wereldkampioen, maar kreeg steun uit verschillende hoeken. “We winnen samen en we verliezen samen”, vertelde doelman Hugo Lloris aan beIN Sports. “We zijn allemaal verantwoordelijk voor deze uitschakeling. Het is pijnlijk, maar we moeten niemand met de vinger wijzen. We hebben samen gevochten en er zijn geen excuses.”

Bondscoach Didier Deschamps sloot zich aan bij de woorden van zijn aanvoerder. “Niemand kan kwaad op hem zijn. Wanneer je je verantwoordelijkheid neemt, kan zoiets gebeuren. Het is duidelijk dat hij er erg van aangedaan is. Toch moet Kylian zich niet schuldig voelen. De ploeg is één geheel, dat is het altijd geweest.”

PSG-ploegmaats Neymar en Marco Verratti reageerden met een hartje op de Instagram-post van Mbappé, terwijl ook de Braziliaanse voetballegende Pelé een schouderklopje uitdeelde: “Kop op, Kylian. Morgen is de eerste dag van een nieuw avontuur.”

