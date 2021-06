Mbappé biedt zijn excuses aan: “Ik heb gefaald”

Time-out “Gaan we praten of voetballen?”: Ibrahimo­vic toont eerste beelden van zijn verfilmde biografie ‘Ik ben Zlatan’

28 juni “I am Zlatan. The Movie.” Zo kondigt Zlatan Ibrahimovic op Instagram aan dat hij binnenkort te zien zal zijn in een film over zijn leven. De Zweed plaatste de trailer alvast online, en die oogt veelbelovend (zie video). Het Scandinavische productiehuis Nordisk Film trapte het project al in 2018 op gang. In de film wordt de biografie van Zlatan ‘Ik, Ibra’ verfilmd. Het merendeel van de film is opgenomen in Zweden en Amsterdam. Ajax speelde natuurlijk een cruciale rol in de carrière van de Zweed en kon dus niet ontbreken.