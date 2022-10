Mazzu in de bres voor Hoedt: “Het beeld dat media van Wesley ophangt, strookt niet met de waarheid”

Felice Mazzu nam het op voor Wesley Hoedt op zijn persconferentie voor het duel met West Ham. Hij vindt dat de Nederlander na zijn wissel op Mechelen onterecht is afgemaakt door de media. “Jullie zijn te ver gegaan vind ik”, zei Mazzu. “De manier waarop Wesley Hoedt is aangepakt, was niet correct, dit verdient hij niet. Hij heeft een bepaalde stijl en die kan soms arrogant overkomen, maar ik wil hem verdedigen. Wesley Hoedt is op en top professioneel en hij doet alles voor deze ploeg. Het beeld dat de buitenwereld van hem heeft, omdat jullie hem op die manier neerzetten, strookt niet met de waarheid. De Hoedt die jullie denken te kennen, is niet de Hoedt die ik ken. Dat wou ik even kwijt.” Genoteerd.

Met of zonder Hoedt, Anderlecht kan morgen in principe bevrijd voetballen in Londen. Dat zou althans moeten, anders dan anders is het voor een keertje niet van moeten paars-wit. Alles wat het raapt in het Olympisch Stadion tegen West Ham is bonus, ja toch? Ongeacht het resultaat, Anderlecht houdt z’n lot in eigen handen. De strijd om de tweede plaats wordt de komende weken geleverd thuis tegen FC FCSB en op bezoek in Silkeborg. “Dat is in elk geval ook de boodschap die ik zal meegeven aan mijn spelers”, zei Mazzu. “Anderzijds willen we ons echt wel plaatsen voor de volgende ronde, meer wedstrijden betekent ook meer speelkansen voor iedereen. Voor de continuïteit zou het goed zijn, mochten we hier iets kunnen rapen.”