Mazzu en Uronen spreken voor de clash tegen Napoli. Mazzu: “Mijn fierheid telt niet morgen.”

01 oktober 2019

Felice Mazzu bereidt zijn ploeg voor op de cruciale tweede match in de Champions League van morgen tegen Napoli. Mazzu is op z’n hoede voor de kwieke Italiaanse ploeg, maar koestert ook ambities. Voor Mazzu, die Italiaanse roots heeft, is een wedstrijd tegen Napoli natuurlijk nog specialer: “Mijn fierheid telt niet morgen, het resultaat staat voorop.” Bekijk hieronder wat hij en Jere Uronen nog meer over de wedstrijd te zeggen hebben.