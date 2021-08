Mathieu van der Poel zegt af voor Benelux Tour, WK blijft volgens ploegleiding mogelijk

WielrennenMathieu van der Poel neemt volgende week niet deel aan de Benelux Tour. Zijn afzegging komt één week nadat Van der Poel ook al forfait gaf voor het wereldkampioenschap mountainbike in Val di Sole. De Nederlandse renner blijft hinder ondervinden van een pijnlijke rug, die een heel najaar op de helling dreigt te zetten. Zijn deelname aan het WK wielrennen blijft volgens de ploegleiding wel nog mogelijk.

Delen per e-mail

Het komt maar niet goed met de rug van Mathieu van der Poel. Op 13 augustus onderbrak hij een hoogtestage in Livigno, waarmee hij zich voorbereidde op het laatste deel van het seizoen. Van der Poel zou dit weekend het wereldkampioenschap mountainbike rijden om dan meteen door te reizen naar Friesland waar maandag de Benelux Tour start. Die ronde moest zijn ultieme aanloop worden naar het wereldkampioenschap in Leuven en naar Parijs-Roubaix één week later.

Die plannen vallen nu één voor één weg. Het WK mountainbike is geschrapt en nu volgt de Benelux Ronde. Over het WK willen ze het bij de ploegleiding nog niet hebben. “Ik denk dat bondscoach Koos Moerenhout altijd wel een plaats zal open houden voor Mathieu van der Poel”, zegt Christoph Roodhooft. En ondertussen is het naarstig zoeken om het rugprobleem van Van der Poel opgelost te krijgen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De renner kreeg daags na zijn terugkeer uit Livigno een inspuiting in de tussenwervel. Gehoopt werd dat daarmee snel beterschap zou komen en de pijn zou verdwijnen, maar dat is ook twee weken later niet het geval.

Ook de oorzaak van de pijn blijft onduidelijk. Gedacht wordt aan een discus hernia, een uitpuiling van de tussenwervelschijf die dan drukt op de zenuw en aanleiding geeft tot pijn en krachtverlies in de benen. Maar de medische beeldvorming is niet duidelijk. “Er zou een uitstulping zijn wanneer Mathieu meer kracht zet op de trappers, maar dat wordt niet helemaal bevestigd door de beelden van de scan”, klinkt het binnen de ploeg.

Voor Mathieu van der Poel komt het erg ongelegen. “Hij was in heel goede conditie toen hij bij de start van de negende etappe uit de Tour stapte”, zegt Christoph Roodhooft. “Het was zeker niet door een rugprobleem dat hij opgaf.”

Van der Poel reed zes dagen in de gele trui, die hij in de achtste rit verloor aan Tadej Pogacar. Daarna richtte hij zich op de Spelen van Tokio, waar hij mikte op olympisch goud in het mountainbike, maar waar hij viel in de eerste ronde en moest opgeven.

Volledig scherm De val van Mathieu van der Poel op de Olympische Spelen. © Photo News

Roodhooft: “Die val heeft zeker geen deugd gedaan aan zijn rug. Tot de Spelen liep alles op rollen. In Tokio is hij een beetje van de hemel in de hel terechtgekomen.”

Het is onduidelijk hoe de rest van het seizoen eruitziet voor Van der Poel. Zijn vader Adrie zei eerder deze week in deze krant dat Mathieu moet overwegen om eerst de rug te laten genezen, voor hij weer aan competitie gaat doen. Dat zien ze bij de ploeg anders. Dat Mathieu van der Poel , ondanks een gebrekkige voorbereiding, het WK rijdt, houden ze daar nog altijd open. Roodhooft: “Die beslissing ligt bij bondscoach Koos Moerenhout en ik denk dat die altijd een plaats zal vrijhouden voor Mathieu.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © ANP