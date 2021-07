Matchwinnaar Teddy Chevalier scoorde eindelijk opnieuw voor KVK: “Omdat er weer publiek op tribunes zat”

Zes jaar was het geleden dat KV Kortrijk nog eens met een overwinning aan een nieuw voetbalseizoen was begonnen. En zowaar twee jaar, twee maanden en één week had Teddy Chevalier - all time topschutter van de Kerels - in de competitie niet meer gescoord voor KVK. Zaterdag tegen Seraing opende de Franse spits, met een half jaar vertraging, eindelijk de rekening van zijn derde periode in het Guldensporenstadion. “Net nu er weer supporters op de tribunes zaten, dat is echt geen toeval”, straalde de Kortrijkse publiekslieveling.

25 juli 2015. Toen won KV Kortrijk voor het laatst een openingsmatch. Johan Walem was de kersverse coach, Standard de tegenstander, 2-1 het resultaat, Maxime Chanot de maker van beide Kortrijkse goals. KV Kortrijk zou dat seizoen op plaats negen afsluiten, een prestatie waar ze in de bestuurskamer nu zeker op een herhaling durven van te hopen. Al ging dat wel met een trainerswissel in februari gepaard, toen Karim Belhocine het van Walem overnam. Luka Elsner ziet het liever niet weer gebeuren, dat mag duidelijk zijn.

De Franse Sloveen bleef overigens ver van euforische uitspraken na de zege tegen Seraing. Echt glansrijk was de prestatie immers niet geweest, tegen een team dat het ongetwijfeld bijzonder lastig zal krijgen om van de degradatieplaatsen weg te blijven. “Maar we pakten drie punten, gaven weinig weg en hielden de nul en maakten ons publiek blij”, analyseerde Elsner fijntjes. “Dit was dus wel een fijne avond.”

Volledig scherm © BELGA

Geen training gemist

Zeker ook voor Teddy Chevalier werd het dat. De 34-jarige Franse spits was, zoals zo vaak in het verleden, de man die voor KV Kortrijk de ban brak met zijn doelpunt in het derde kwartier. Niet bepaald een onvergetelijke beauty, wel technisch puik uitgevoerd. Chevalier kapte zich goed vrij en tipte de bal tussen een bos van benen netjes voorbij doelman Dietsch.

“Teddy heeft er zes moeilijke maanden opzitten na zijn terugkeer uit Valenciennes”, bedacht zijn coach. “Maar tijdens de voorbereiding presteerde hij voorbeeldig. Teddy miste geen enkele training, die noeste arbeid kon niet zonder gevolg blijven. Ik ben blij voor hem dat hij al meteen weer zijn belang voor het team heeft kunnen onderstrepen met een doelpunt. Een spits leeft van goals, Teddy misschien nog net iets meer.”

Het was overigens het 55ste competitiedoelpunt voor KV Kortrijk van de oude vos, die daarmee eindelijk de rekening van zijn derde periode in het Guldensporenstadion opende. Op 17 mei 2019 scoorde hij in de 4-0 zege tegen Cercle Brugge tijdens play-off 2 vooraleer naar Valenciennes te vertrekken. Na Chevaliers terugkeer in januari bleef zijn kanon vernageld, op een winterse bekergoal in Lommel na.

Volledig scherm © BELGA

Rondgedragen in kleedkamer

Chevalier werd na de wedstrijd door zijn ploegmaats in de Kortrijkse kleedkamer rondgedragen. Ook op het terrein vierde hij zijn treffer met een opvallend dansje.

”Dat hadden we met enkele spelers op een video gezien en afgesproken om bij een doelpunt na te bootsen”, lacht hij. “Het publiek genoot er blijkbaar ook van. Wat ben ik blij dat er weer supporters op de tribunes zaten, zonder die mensen was dit stadion dood. Ja, ik heb die aanmoedigingen nodig om mezelf te kunnen overtreffen. En natuurlijk pluk ik ook de vruchten van de doorgedreven voorbereiding. Vroeger was ik zeker niet de vlijtigste op training, maar met 34 lentes op mijn teller heb ik geleerd dat enkel hard werken me overeind houdt tegenover mijn veel jongere concurrenten in de spits. Die gasten zijn 20, 21, 22 jaar. Maar ze zijn met mij nog niet klaar, ik hoop toch nog een jaar of twee, drie door te gaan.”

Na een half seizoen van droogte, hoopt de Nordist vertrokken te zijn voor een nieuwe reeks.

”In mijn beste seizoen hier bij Kortrijk maakte ik er 21", grijnst Chevalier. “Maar toen was ik twee jaar jonger, hé. Ik heb weer een bepaald aantal in gedachten, wanneer ik dat bereik laat ik het jullie wel weten.”

Lees ook: