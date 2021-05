Martínez neemt Thierry Henry opnieuw op in staf Rode Duivels voor EK: “Dit verhaal was nog niet ten einde”

Rode DUivelsVerrassing van formaat uit het kamp van de Rode Duivels. Thierry Henry (43) wordt opnieuw opgenomen in de staf van onze nationale ploeg. Hij vervoegt Roberto Martínez en co dus tijdens het EK, dat binnen twee weken van start gaat. Eerder was Henry al T3 bij bij de Rode Duivels tot 2018.

Misschien wel de grootste verrassing in de selectie van de Rode Duivels. Thierry Henry komt weer aan boord. Net voor de start van de voorbereiding in Tubeke vervoegt de Fransman opnieuw de staf van Roberto Martínez. “Unfinished business”, valt te lezen in de communicatie van de voetbalbond. Net als tijdens het WK kunnen de Duivels dus rekenen op de gewezen topspits.

Henry fungeerde bij de Rode Duivels eerder al als T3, onder meer tijdens het WK in Rusland. De voormalige spits van ploegen als Monaco, Arsenal en FC Barcelona bleef ook na de Wereldbeker aan, even zelfs als T2. Maar toen Monaco, de club waar hij debuteerde als profvoetballer, hem vroeg om Leonardo Jardim op te volgen als hoofdcoach, waagde de Fransman de sprong. Een succes werd het avontuur van de Fransman in het Prinsdom echter niet: hij kreeg de trein niet op de rails.

Na een periode bij Montreal Impact - waar hij in februari opstapte - keert hij nu dus terug naar de Rode Duivels. Net op tijd voor het EK. Op 12 juni trappen de Belgen hun Europees Kampioenschap op gang.

Twee jaar geleden liet Roberto Martínez al doorschemeren dat Henry altijd terug welkom was in zijn staf. “Natuurlijk zou ik hem er graag weer bij willen. Ik zou graag eens met Henry praten over het onderwerp, maar ik denk niet dat het nu het juiste moment is. Ik denk dat hij het gevoel heeft dat hij moet doorgaan met waar hij aan begonnen is. Maar in elk geval staan de poorten hier wagenwijd open voor hem na het werk dat hij bij de Rode Duivels geleverd heeft.” Twee jaar later keert hij dus door die poorten terug.

Henry: “Een eer om gevraagd te worden”

Thierry Henry is in de wolken met zijn terugkeer bij de nationale ploeg. “Het is een eer en een privilege om door Roberto en de andere stafleden om hulp gevraagd te worden voor het komende EK. Het is een voortzetting van een verhaal dat nog niet ten einde was en waarvoor we alles zullen doen voor een succesvolle uitkomst.”

Ook bondscoach Roberto Martínez is opgetogen over de terugkeer van Henry: “We zijn opgetogen dat Thierry kan aansluiten voor dit EK. Zijn tornooi-ervaring and international voetbal knowhow is een grote toegevoegde waarde voor onze staf. Thierry kent bijna elke speler en staflid persoonlijk. Het voelt heel natuurlijk aan dat we het verhaal kunnen voortzetten dat startte tijdens de vorige WK-kwalificatie en eindigde met een bronzen toernooi in 2018.”

Volledig scherm Roberto Martínez samen met Thierry Henry. © Photo News

Volledig scherm © Photo News