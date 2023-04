Mark Selby schrijft snookergeschiedenis met eerste 147-maximumbreak in WK-finale, Luca Brecel duikt met kleine bonus nacht in

KIJK. Selby met eerste 147-break ooit in een WK-finale

In de eerste sessie bouwde Brecel zondagnamiddag een 6-2-voorsprong op. ‘ Avonds verging het ‘The Belgian Bullet’ minder goed. De 28-jarige Limburger kreeg wel kansen, maar wat onnauwkeurigheden en ook wel wat pech zorgden ervoor dat Selby voor de pauze drie van de vier frames kon winnen. ‘The Jester from Leicester’ potte daarbij breaks van 134 en 96 weg. Brecel stelde er een 99 tegenover.

Brecel kwam beter uit de kleedkamers, herstelde met bijzonder knappe breaks van 72 en 67 zijn voorsprong van vier frames, maar meteen daarna knabbelde Selby er met een 61 weer een vanaf. Een spelletje later kreeg Selby na een misser van Brecel de kans om WK-geschiedenis te schrijven. De viervoudige wereldkampioen potte als eerste een 147 weg in een WK-finale. Het was de vijfde maximumbreak voor Selby, de 189ste in de snookergeschiedenis. Dit seizoen werden er dertien maximums weggepot, waarvan Selby er twee voor zijn rekening nam. De prijs voor de hoogste break (15.000 pond) en de maximumbonus (40.000 pond) zal hij wel moeten delen met Kyren Wilson, die het kunststukje al in de eerste ronde opvoerde. Het laatste spelletje van de dag leek nog naar Brecel te zullen gaan, maar de teller stokte op 48, waarna Selby ook met dat frame aan de haal ging.