Marieke Vervoort reed vorige maand nog in Lamborghini: "Nog een laatste keer kicken"

22 oktober 2019

Marieke Vervoort werkte vorige maand nog haar bucketlist af. Na bungeejumpen was racen in een Lamborghini aan de beurt. De rolstoelatlete scheurde over het circuit van Zolder. “Nog een laatste keer kicken”, zei ze toen. Wielemie overleed vandaag door euthanasie. Ze had een ongeneselijke spierziekte.