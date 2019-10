Marieke Vervoort, de vrouw die nooit opgaf AJ

22 oktober 2019

22u12

Bron: VTM NIEUWS 7

Marieke Vervoort, Wielemie, is op haar veertig jaar overleden. Op haar veertien kreeg ze intense pijn in haar benen. Het werd een harde diagnose. Marieke had een ongeneeselijke spierziekte. De sportster gaf niet op en werd één van de beste paralympische atleten van België.

Toch bleef de pijn. “De mensen zien mij meestal op televisie en in de kranten buitenkomen, als alles rozengeur en maneschijn is. De lachende Marieke en de Marieke die sportief heel goed bezig is. Maar als het niet goed gaat, dan kom ik niet buiten en dat zien de mensen niet.” Na een jarenlange strijd koos ze voor euthanasie.