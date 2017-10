Mareczko scoort drie op een rij in Hainan 09u54

Bron: Belga 0 TDW Archiefbeeld van Jakub Mareczko. De Italiaan Jakub Mareczko (Wilier Triestina-Selle Italia) heeft de vierde etappe in de Ronde van Hainan (Chn/2.BC) op zijn naam geschreven. Na 192,3 kilometer tussen Chengmai en Danzhou was Mareczko voor de derde dag op rij de snelste in een massasprint.

De 23-jarige Italiaan haalde het voor de Est Martin Laas (Delko Marseille) en de Australiër Anthony Giacoppo (IsoWhey Sports). Door zijn ritzege verstevigt Mareczko zijn leidersplaats in het algemeen klassement. De spurter telt twintig seconden voorsprong op Laas en 21 seconden op de Spanjaard Jon Aberasturi (Team UKYO), de winnaar van de eerste etappe in Hainan.



Morgen wacht de renners een etappe van 167,5 km tussen Danzhou en Changjiang.

Photo News

An Post-Chainreaction verklaart sabbatjaar

Het Ierse continentale wielerteam An Post-Chain Reaction zal in 2018 niet in het peloton terug te zien zijn. Het team vond geen (extra) geldschieter en slaat dus een jaartje over. In 2019 hopen de Ieren terug van de partij te zijn, en wel op het procontinentale niveau.



De oprichters - en tevens ploegleiders - van het team, Sean Kelly en Kurt Bogaerts, deden op de website van het team hun verhaal uit de doeken. "Helaas was de tijd onze grootste tegenstander om een nieuwe sponsor te vinden voor de deadline van 31 oktober. Toch kijken we met veel enthousiasme vooruit naar 2019, om terug te keren op het procontinentale niveau. Gezien onze sterke band met Spanje en het Verenigd Koninkrijk, hebben de implicaties rondom de Brexit en het politieke scenario in Catalonië een impact gehad op de beslissingen van geïnteresseerde partijen. Ons volgende doel is om een samenwerking op touw te zetten met een passende sponsor. Dat moet rond juli rond zijn, zodat we in 2019 terug kunnen keren in het internationale peloton met een mooie selectie van getalenteerde renners."