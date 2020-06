Marc Van Ranst en Jan Jambon geven uitleg bij 200 sportfans die in juli toegelaten worden en kijken vooruit Redactie

03 juni 2020

19u41 3

Vanaf 1 juli mogen er maximaal 200 toeschouwers toegelaten worden bij sportevenementen. Hoe moeten we ons dat voorstellen? “De meeste stadions zijn groot genoeg om die fans met meer dan voldoende ruimte tussen te laten plaatsnemen”, vertelt viroloog Marc Van Ranst bij VTM Nieuws. “Op welke manier die fans verdeeld worden, zullen de clubs zelf moeten bepalen. Laat de creativiteit nu spreken. Laten we ook proberen om zoveel mogelijk met de familie - in onze eigen bubbel, dus - naar wedstrijden te gaan. Dan kan je korter bij elkaar zitten. Uiteraard is het de bedoeling om op termijn naar meer dan 200 fans te gaan. Ik zag al enkele proefopstellingen die toonden dat dat haalbaar is.” Mogelijk vanaf 1 augustus, voor de bekerfinale? “Dat zal afhangen van hoe de epidemie evolueert.”

De start van de Belgische voetbalcompetitie met half gevulde stadions? Ik zou ook willen dat tegen dan alles weer normaal is, maar alles hangt af van de verdere inperking van de epidemie Jan Jambon

Van Ranst spreekt zich ook uit over de wielerwedstrijden. Supporteren voor eigen deur kan. “Wanneer je ook dan afstand houdt, is dat mogelijk. Omdat dit over een uitgestrekt parcours gaat, zullen zo veel mensen naar een koers kunnen kijken. De start, finish en het VIP-gebeuren worden uiteraard een andere zaak. Daar zullen aanpassingen moeten gebeuren om alles in veilige omstandigheden te organiseren.”



Jan Jambon: “Mogelijk protocol voor bekerfinale”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) herhaalde nog eens de maatregelen. “Het publiek moet zitten en ook de afstandsregels van anderhalve meter gelden. Als je met je gezin komt, gelden die afstandsregels niet. Met een maximum van 200 personen in de maand juli voor in- en outdoorsporten.” En nadien? Bondsvoorzitter Mehdi Bayat suggereerde al dat halve stadions bij de start van de competitie welgekomen zou zijn. “Ik zou ook willen dat tegen dan alles weer normaal is. Maar dat hangt allemaal af van hoe de epidemie nu verder kan ingedijkt worden en wat deze voorzichtige versoepelingen teweegbrengen. Ik weet niet of meneer Bayat dat al kan voorspellen, maar de virologen gaven ons naar nog geen zekerheid over.”

Voor de bekerfinale kan er mogelijk wel een protocol in het leven geroepen worden. “Voor grote evenementen in augustus kan dat inderdaad afgesloten worden. Op de Heizel zie je geen 200 mensen zitten. Mogelijk is hier dus een protocol mogelijk. Maar zitten op de tribune is één zaak, de instroom en uitstroom een andere zaak...”



