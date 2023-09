Marc Degryse ziet hoe de Buffalo’s een statement maakten: “AA Gent moet dit seizoen meedoen voor de titel, anders klopt er iets niet”

Atalanta zet Monza makkelijk opzij, De Ketelaere goed voor een assist

Charles De Ketelaere en Atalanta hebben Monza met 3-0 over de knie gelegd. ‘CDK’ stond voor het eerst in de basis en was meteen goed voor een assist. De Italiaan Scamacca was de grote uitblinker met twee knappe doelpunten.