Marc Degryse heeft boek uit over kansen van Rode Duivels: “Of ik in EK-titel geloof? Ik heb mijn twijfels”

Die verloren halve finale op het WK van drie jaar geleden tegen Frankrijk zindert nog na bij Degryse, en dat raakt hij ook aan in zijn boek. “Ik blijf het een gemiste kans vinden om wereldkampioen te worden. Ik had dat gevoel toén al – vlak na de wedstrijd om de derde plaats tegen Engeland. Ik zat in de tv-studio van de VRT en iedereen rondom mij aan tafel vond die bronzen plak geweldig. Terwijl ik bij mezelf dacht: ‘Jongens, wat hebben wij hier laten liggen?’”

De Rode Duivels krijgen nu opnieuw een kans om een groot toernooi te winnen en de huidige ‘Gouden Generatie’ écht te verzilveren. En ‘t wordt ook de laatste kans, volgens Degryse, die zijn twijfels heeft. “Vooral over de defensie. Kompany is daar weggevallen. Sorry, hé, dat was dé leider achterin.” Toch ziet Degryse ook mogelijkheden, dankzij de Duivelse as van vier wereldvedetten - Courtois, De Bruyne, Hazard en Lukaku. “De Bruyne beseft maar al te goed: ‘Nu is hét moment.’”

‘Het EK van de Laatste Kans’ is verkrijgbaar in de boekhandel of op de website van Borgerhoff & Lamberigts. Prijs: 19,99 euro.

Volledig scherm © Photo News

Lees ook: