Marc Brys kandidaat KVO-coach, maar niet de eerste keuze Tomas Taecke

30 december 2019

06u54 1

KV Oostende start vandaag de zoektocht naar een nieuwe trainer. Bedoeling is dat de groep op de eerste training na Nieuwjaar op 6 januari een nieuwe coach heeft. Voorzitter Frank Dierckens gaat op zoek naar een Belgische trainer... of iemand die de Belgische competitie alvast goed kent. Eerstdaags wordt een shortlist samengesteld en starten de individuele gesprekken. Marc Brys is in ieder geval een kandidaat wat KVO betreft, al is hij niet de eerste keuze van Dierckens. Bovendien is de vraag of Oostende de ex-trainer van STVV zou kunnen betalen en of Brys zin heeft in een avontuur aan zee. Ook de pas ontslagen Leko en Vanhaezebrouck lijken vanuit die optiek onhaalbaar. Glen De Boeck, met wie de club in het tussenseizoen gesprekken voerde, is dan weer geen optie voor de kustploeg. Afwachten of er voor het einde van deze week al witte rook is op De Schorre, waar Franky Van der Elst en Patrick Creemers in principe assistent-coaches zullen blijven.