Marathons van New York en Berlijn afgelast Tijani Goullet

24 juni 2020

17u00

Bron: AD.nl 1 De marathons van New York en Berlijn gaan dit jaar vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet door. Dat melden de organisatoren van de wereldberoemde loopevenementen, die doorgaans honderdduizenden bezoekers en tienduizenden deelnemers trekken.

De marathon van New York stond voor 1 november gepland. Die in Berlijn zou op 27 september gehouden worden.

New York is zwaar getroffen door het virus, al gaat het volgens de autoriteiten mede door de vele maatregelen inmiddels weer de goede kant op. De organisatie van de marathon vindt de risico’s van een massa-evenement echter nog te groot. “We doen dit voor de veiligheid van deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en alle andere betrokkenen.”

Vooralsnog gaat de US Open in New York wel door. Het tennisevenement, ook een van de grootste ter wereld, vindt echter achter gesloten deuren plaats.