Man die Stille Oceaan wilde overzwemmen geeft noodgedwongen op kv

27 november 2018

23u38

Bron: ESPN, BBC 0 Een 51-jarige man die als eerste de Stille Oceaan wilde overzwemmen, heeft zijn poging moeten staken nadat zijn ondersteuningsboot beschadigd raakte in een storm. Dat deelt zijn organisatie mee.

Ben Lecomte (51), een Franse Amerikaan, zwom op 5 juni weg van de Japanse kust richting San Francisco. Hij heeft ondertussen al een indrukwekkende 2700 kilometer afgelegd van de 9100 kilometer lange reis waarmee hij aandacht wil vragen voor de klimaatverandering en plasticvervuiling.

Storm

De voorbije maanden zwom Lecomte gemiddeld acht uur per dag. Niet lang nadat hij de plasticsoep, een drijvende vuilnisbelt in de Stille Oceaan, bereikte, kregen hij en zijn team te kampen met tyfoons en zware stormen.



Tijdens een van die stormen raakte het grootzeil van de zeilboot die hem vergezelde onherstelbaar beschadigd. Voor Lecomte zat er niets anders op dan zijn uitdaging vroegtijdig af te blazen. Dat deelt Seeker mee, een digitaal mediabedrijf uit San Francisco dat samenwerkt met Lecomte en verslag uitbrengt over zijn onderneming.

Teleurgesteld

“Ik ben enorm teleurgesteld omdat ik mijn mentale en fysieke grenzen nog niet bereikt had”, deelt Lecomte mee in een verklaring. “We hebben verraderlijke winden, regen en oceaandeining gehad die ons dwongen om van koers te veranderen. De onherstelbare schade aan het zeil is een onoverkomelijke klap.”

Eind juli dwongen felle stormen Lecomte en zijn team na een zwemtocht van 925 kilometer ook al eens om terug te keren naar Japan.

De beschadigde boot en Lecomte zijn nu op de terugweg naar Hawaï. Ze verzamelen onderweg informatie over de plasticvervuiling in de oceaan, een van de wetenschappelijke doelstellingen van de tocht.